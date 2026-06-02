Публикувано в Борислава Стаменова
Съпругата на Джокович: Работех в пункт за залагания, за да замина в Италия Йелена с разказ за времената преди да се омъжи за носителя на 24 титли от Големия шлем

От 2005 г. насам Новак Джокович - носител на 24 титли от Големия шлем и златен медалист в тениса от олимпийските игри в Париж през 2024 г., има безрезервна подкрепа!

Тя дори си има име - Йелена.

Тогава Ристич, от 2014 г. вече горда госпожа Джокович, блондинката винаги намира начин да е до съпруга си и двете им деца Стефан и Тара, и да ги подкрепя, като същевременно отговаря за една от най-дейните благотворителни организации на Балканите.

Йелена винаги е усмихната, винаги приветлива, винаги елегантна. Но преди 20 години животът не е толкова благосклонен към нея.

Работата

Йелена е родена през 1986 г. в Белград. В училище тренира тенис, а със сестра ѝ Мария мечтаят да се реализират в чужбина. В онези времена това може да се случи със спортна стипендия или с много работа.

Бъдещата госпожа Джокович избира второто! Тя започва да работи отрано и да събира средства, с които да учи в Италия.

"Когато бях на 16 започнах работа. Първо в парфюмерия. После бях в пункт за залагания, бях барманка, правех кафета, сервирах сокове. Така си събрах пари за самолетния билет до Италия.", казва Йелена.

Нейна колежка от онова време потвърждава:

"Беше много работна, много упорита. Работеше в пункта за залагания. Взимаше около 250 евро. Винаги идваше първа на работа, беше педант, но беше затворена. Работи тук няколко месеца и още я споменаваме с добро. После беше промоутърка на различни неща"

Образованието

В това време двата с Новак започват връзката си. Тя обаче е категорична - няма време, нито възможности да го следва по турнирите. Вместо това тя се фокусира върху ученето.

Йелена учи в един от най-престижните университети в Милано - Бокони. Тя завършва магистратура "Бизнес администрация", а от 2011 г. има докторска степен от университета в Монако.

"С Новак всичко започна като в научно-фантастичен филм. Бях студентка, която едвам свързваше двата края, а той беше в самото начало на кариерата си и също нямаше пари за скъпи пътувания. Самолетните билети изобщо не ни влизаха във възможностите. Правихме някакви велики планирания само за да се видим. Когато вече нещата станаха сериозни, заживяхме заедно", разказа госпожа Джокович.

Първият им дом е в Монте Карло, но Йелена държи първо да завърши с образованието си в Милано, а след това да прави семейство.

Следва приказка

След тежкото начало, всички знаем как продължават отношенията на един от най-великите тенисисти и съпругата му.

Годежът им в балон с топъл въздух е през 2013 г., а година по-късно сватбата им събира семейства и приятели на остров Свети Стефан в Адриатическо море.

Йелена ражда Стефан, който вече уверено върви по стъпките на баща си, през октомври 2014 г. Тара - дъщеря им, кръстена на близката планина до родния им Белград, се появява на този свят през 2017 г.

"Има едни стереотипи за това как трябва да изглежда съпругата на спортиста - как да се държи, как да се облича. Аз изобщо не влизам в тази рамка. Не искам да съм в поддържаща роля. Моето его страда", категорична е тя.

И можем да потвърдим, че госпожа Джокович не е типичното "Барби" в ложата на Джокович. Тя приема много сериозно ролята ѝ в благотворителната организация, която от години работи в Сърбия и спомага за по-добрия живот на децата в страната.