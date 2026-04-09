Донарума се разплака: Виновен съм, но никога не съм поискал и едно евро от Италия

Вратарят на Италия Джанлуиджи Донарума наруши мълчанието си, след като Скуадрата не успя да се класира за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада: „Наистина боли, трудно ми е да го осмисля. Но трябва да продължим напред“, каза той пред Sky Sport.

Сълзи и тежест, които не може да се скрие зад ръкавици и капитанска лента.

„Болката е огромна. Трудно ми е да я приема...", призна той след провала срещу Босна и Херцеговина по пътя към Мондиал 2026.

Това не беше просто интервю. Това беше изповед.

„Първите дни не можех да го осмисля. Опитвах се да разбера как се случи... как позволихме това да се случи.“

Но най-силните му думи бяха насочени към обвиненията, които са го наранили най-дълбоко:

„Като капитан никога не съм поискал от националния отбор нито едно евро. Никога. За нас наградата беше да играем на световното първенство. Само това.“

Снимка: Reuters

Донарума призна, че усеща отговорността като лична рана: „Нормално е да се чувстваме виновни. Това боли. Много боли.“

И въпреки сълзите си, той намери сили да защити отбора и историята му:

„Ние спечелихме европейското през 2020 г. Поставихме рекорд за поредни победи. Това не може да се изтрие. Това не е отбор за изхвърляне...“