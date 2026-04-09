bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Донарума се разплака: Виновен съм, но никога не съм поискал и едно евро от Италия

Наистина боли, трудно ми е да го осмисля, но този отбор не е за изхвърляне...

Reuters

Вратарят на Италия Джанлуиджи Донарума наруши мълчанието си, след като Скуадрата не успя да се класира за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада: „Наистина боли, трудно ми е да го осмисля. Но трябва да продължим напред“, каза той пред Sky Sport.

Сълзи и тежест, които не може да се скрие зад ръкавици и капитанска лента.

„Болката е огромна. Трудно ми е да я приема...", призна той след провала срещу Босна и Херцеговина по пътя към Мондиал 2026.

Това не беше просто интервю. Това беше изповед.

„Първите дни не можех да го осмисля. Опитвах се да разбера как се случи... как позволихме това да се случи.“

Откриха го: 14-годишният

Но най-силните му думи бяха насочени към обвиненията, които са го наранили най-дълбоко:

„Като капитан никога не съм поискал от националния отбор нито едно евро. Никога. За нас наградата беше да играем на световното първенство. Само това.“

Снимка: Reuters

Донарума призна, че усеща отговорността като лична рана: „Нормално е да се чувстваме виновни. Това боли. Много боли.“

И въпреки сълзите си, той намери сили да защити отбора и историята му:

„Ние спечелихме европейското през 2020 г. Поставихме рекорд за поредни победи. Това не може да се изтрие. Това не е отбор за изхвърляне...“

Синер: Давам моя титла, за да видя Италия на световното първенство
Тагове:

Италия интервю провал босна и херцеговина сълзи Джанлуиджи Донарума скуадрата Sky Sport

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

„Ще умра, кажете на сина ни, че го обичам“

„Ще умра, кажете на сина ни, че го обичам“
Местят цял футболен кръг заради Джиро д'Италия? (ВИДЕО)

Местят цял футболен кръг заради Джиро д'Италия? (ВИДЕО)
Гришо се размина с бившата в Монте Карло (СНИМКА)

Гришо се размина с бившата в Монте Карло (СНИМКА)
Жената, на която Нойер каза

Жената, на която Нойер каза "Да!" два пъти!

Последни новини

Обрат вместо преврат в българския баскетбол (ВИДЕО)

Обрат вместо преврат в българския баскетбол (ВИДЕО)
„Ще умра, кажете на сина ни, че го обичам“

„Ще умра, кажете на сина ни, че го обичам“
Футболна легенда и трофеите на УЕФА пристигат в София за ексклузивно събитие

Футболна легенда и трофеите на УЕФА пристигат в София за ексклузивно събитие

Местят цял футболен кръг заради Джиро д'Италия? (ВИДЕО)

Местят цял футболен кръг заради Джиро д'Италия? (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV