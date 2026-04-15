bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Обирът за 1 млн. евро срещу Донарума, поръчан от затворническа килия

Мъчения на живо

Reuters

Парижкият обир за един милион евро срещу тогавашната звезда на ПСЖ Джанлуиджи Донарума и приятелката му Алесия Елефанте вече не изглежда като обикновено престъпление.

Разследването разкри шокиращ сценарий на престъпление, режисирано от затворническа килия — и последвано от брутално вътрешно отмъщение.

Поръчка от килията

Според френските следователи 21-годишният мозък на операцията Иляс Кербуш (известен като „Ганито“) е координирал целия удар, докато е бил зад решетките. Чрез социални мрежи той събрал банда, която проникнала през покрива на луксозната сграда близо до "Шанз-Елизе".

Донарума проговори след обира: Бях вързан и безпомощен

Нападателите атакували първо портиера и го ранили тежко, след това вързали Алесия с кабели, заплашвали двойката с ножове и накрая избягали с бижута, чанти и часовници на обща стойност - за около 1 милион евро.

Сходен сценарий вече бил използван и срещу звездния готвач Симоне Занони година по-рано — знак, че става дума за организирана престъпна схема, а не случаен удар.

Истинският шок идва след това

Снимка: Reuters

След вътрешен конфликт в бандата, организаторът наредил отвличането и 24-часови изтезания на двама от собствените си съучастници — като наблюдавал насилието на живо от затворническата си килия, пишат медиите във Франция.

Разследващите също твърдят, че мъченията били записвани, а извършителят следял всичко дистанционно. Паралелно разглеждал и снимки на откраднатата плячка.

Един от жертвите по-късно се самоубива в затвора.

Скандалът се разраства още повече, когато Иляс успява да избяга от затвора с помощта на съучастници, преоблечени като полицаи. Бягството обаче трае кратко — той е заловен отново седмици по-късно.

Тагове:

затвор кабели париж операция самоубийство обир бижута сграда мозък килия мъчения портиер Джанлуиджи Донарума луксозна шанзелизе приятелката му Алесия Елефанте

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV