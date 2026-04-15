Обирът за 1 млн. евро срещу Донарума, поръчан от затворническа килия

Парижкият обир за един милион евро срещу тогавашната звезда на ПСЖ Джанлуиджи Донарума и приятелката му Алесия Елефанте вече не изглежда като обикновено престъпление.

Разследването разкри шокиращ сценарий на престъпление, режисирано от затворническа килия — и последвано от брутално вътрешно отмъщение.

Поръчка от килията

Според френските следователи 21-годишният мозък на операцията Иляс Кербуш (известен като „Ганито“) е координирал целия удар, докато е бил зад решетките. Чрез социални мрежи той събрал банда, която проникнала през покрива на луксозната сграда близо до "Шанз-Елизе".

Нападателите атакували първо портиера и го ранили тежко, след това вързали Алесия с кабели, заплашвали двойката с ножове и накрая избягали с бижута, чанти и часовници на обща стойност - за около 1 милион евро.

Donnarumma speaks after the robbery: “I was tied up and Alessia was forced to hand over everything we had. I was helpless, we don't speak French very well so it was even difficult to explain where all the things were... I was scared that they would hurt her.” https://t.co/AlI3sMNvQi pic.twitter.com/zW54NpycE4 — Football Talk (@FootballTalkHQ) July 22, 2023

Сходен сценарий вече бил използван и срещу звездния готвач Симоне Занони година по-рано — знак, че става дума за организирана престъпна схема, а не случаен удар.

Истинският шок идва след това

Снимка: Reuters

След вътрешен конфликт в бандата, организаторът наредил отвличането и 24-часови изтезания на двама от собствените си съучастници — като наблюдавал насилието на живо от затворническата си килия, пишат медиите във Франция.

Разследващите също твърдят, че мъченията били записвани, а извършителят следял всичко дистанционно. Паралелно разглеждал и снимки на откраднатата плячка.

Един от жертвите по-късно се самоубива в затвора.

Скандалът се разраства още повече, когато Иляс успява да избяга от затвора с помощта на съучастници, преоблечени като полицаи. Бягството обаче трае кратко — той е заловен отново седмици по-късно.