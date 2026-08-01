Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Трагедия разтърси Мароко: Откриха мъртва футболистка след опит да преплува до Сеута Отчаян опит да достигне Европа

Футболната общност в Танжер и цяло Мароко е потресена от информацията за смъртта на младата футболистка Фатен Бен Омар Ел Азизи, състезателка на Могреб Атлетик де Танжер (MAT). Според местни медии тялото ѝ е било открито в морето, след като е направила опит да достигне испанския анклав Сеута, преплувайки опасния маршрут от мароканския град Фнидек.

Новината, разпространена първоначално от местния портал Al Chamal 24, предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. Роднини, приятели, съотборници и футболни деятели изразиха съболезнования, определяйки Фатен като талантлива, дисциплинирана и изключително отдадена на спорта млада жена.

Футболистката не беше непознато име в местните спортни среди. Освен с изявите си на терена, тя произхожда от семейство с дългогодишни традиции във футбола. Нейният братовчед Абдесамад Ел Азизи е бивш футболист на Итихад Мартил и Асоциация Спортив де Мартил.

Част от масов опит за преминаване към Сеута

По данни на местни медии Фатен е била сред хилядите, които през последните дни са направили опит да достигнат Сеута по море.

Мароканските и испанските служби са провели спасителни операции, докато десетки хора са се борили с бурното море. При подобни условия - силен вятър и ниски температури, опасността от фатален изход е изключително висока, а през последните дни са регистрирани няколко смъртни случая.

Фнидек от години е една от основните отправни точки за хора, които се надяват да достигнат европейска територия, често рискувайки живота си в Средиземно море.

Траур

Фенове, спортисти и журналисти публикуваха десетки послания в памет на младата футболистка, определяйки я като пример за трудолюбие, спортсменство и силен характер.

Мнозина виждат в нейната история символ на трудния избор, пред който са изправени немалко млади хора в региона - между надеждата за по-добро бъдеще и огромните рискове на нелегалната миграция.