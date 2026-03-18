Съсипват Инфантино заради титлата на Мароко: Той си мисли, че е Тръмп на Африка!

Решението на Конфедерация на африканския футбол да присъди титлата от Купата на африканските нации на Мароко месеци след хаотичния финал срещу Сенегал предизвика буря от реакции и сериозни обвинения в задкулисие.

Легендарният френски треньор Клод Льо Роа отправи унищожителна критика към ръководството на африканския футбол и лично към президента на ФИФА Джани Инфантино.

Реакции

„Никога не съм си представял, че CAF ще стигне толкова далеч по този абсурден път.“

Според него президентът на CAF Патрис Мотсепе действа като „лакей“ на Инфантино, а решението е било предопределено още от самото начало.

„Инфантино си мисли, че е Доналд Тръмп на африканския футбол – човекът, който решава всичко.“

Обвинения в тайни сделки

Льо Роа не се спира дотук, намеквайки за сериозни нередности:

„Зад всичко това стоят съмнителни сделки и тайни споразумения.“

Той подчерта, че макар Мароко да е имал силен турнир, на финала Сенегал е бил по-добрият отбор — факт, който според него прави решението още по-скандално.

„Това е абсурд“

Бившият френски национал Самир Насри също реагира остро:

„Ако това беше решено веднага след мача — добре. Но месеци по-късно? Какво следва — ще преразглеждат титли през 2035 г.?“

Той подчерта, че Сенегал вече е празнувал титлата, което прави ситуацията още по-нелепа.

Според Льо Роа този казус може да има тежки последици:

„Това решение ще направи африканския футбол за посмешище пред целия свят.“

Както вече ви информирахме, скандалното решение идва от Апелативната комисия, която пренаписа историята на турнира. Позовавайки се на чл. 84 от правилника, от нея обявиха, че сенегалците са напуснали двубоя и получават служебна загуба с 0:3. Решението е след жалба от мароканска страна. Тя е била счетена за допустима и основателна.