След победата на Франция над Мароко: Загинал младеж и полицай в болница (ВИДЕО)
Тежка нощ, въпреки че "петлите" са на полуфинал на Мондиала
Класирането на Франция за полуфиналите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико не направи работата на полицията в страната по-лека!
"Петлите" победиха с 2:0 Мароко - страна, която има голяма емигрантска общност не само в пределите на Франция, а и в цяла Европа.
Докато в Париж изненадващо бе спокойно и само с 10 ареста заради сбивания, в Лондон осъмнаха с няколко инцидента.
Полицай в болница
Един от служителите на реда, които бяха ангажирани с опазване на реда, е бил откаран в болница.
Той е бил уцелен със стъклена бутилка в главата по време на безредиците.
Четирима са арестуваните, а от полицията във Великобритания заявиха, че по никакъв начин няма да толерират подобно поведение.
Брюксел, Амстердем
За безредици след мача и сблъсъци с полицията се съобщава в други градове с традиционно голяма мароканска общност - Брюксел и Амстердам.
Не се съобщава за сериозно пострадали.
Фенове са палили фойерверки на улицата и са хвърляли предмети по полицията.
Един загинал
17-годишно момче е загинало при нелеп инцидент след мача в Северна Франция, съобщават медии в страната.
То е било премазано от камион, след като се е качило в него и е паднало в опит да отпразнува класирането на Килиан Мбапе и компания напред.
Шофьорът на камиона е задържан. Установено е, че е употребил алкохол преди да подкара возилото и да качи група младежи.
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