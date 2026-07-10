Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След победата на Франция над Мароко: Загинал младеж и полицай в болница (ВИДЕО) Тежка нощ, въпреки че "петлите" са на полуфинал на Мондиала

Класирането на Франция за полуфиналите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико не направи работата на полицията в страната по-лека!

"Петлите" победиха с 2:0 Мароко - страна, която има голяма емигрантска общност не само в пределите на Франция, а и в цяла Европа.

Докато в Париж изненадващо бе спокойно и само с 10 ареста заради сбивания, в Лондон осъмнаха с няколко инцидента.

Снимка: Reuters

Полицай в болница

Един от служителите на реда, които бяха ангажирани с опазване на реда, е бил откаран в болница.

Той е бил уцелен със стъклена бутилка в главата по време на безредиците.

Четирима са арестуваните, а от полицията във Великобритания заявиха, че по никакъв начин няма да толерират подобно поведение.

Брюксел, Амстердем

За безредици след мача и сблъсъци с полицията се съобщава в други градове с традиционно голяма мароканска общност - Брюксел и Амстердам.

Не се съобщава за сериозно пострадали.

Снимка: Reuters

Фенове са палили фойерверки на улицата и са хвърляли предмети по полицията.

Един загинал

17-годишно момче е загинало при нелеп инцидент след мача в Северна Франция, съобщават медии в страната.

То е било премазано от камион, след като се е качило в него и е паднало в опит да отпразнува класирането на Килиан Мбапе и компания напред.

Снимка: Reuters

Шофьорът на камиона е задържан. Установено е, че е употребил алкохол преди да подкара возилото и да качи група младежи.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.