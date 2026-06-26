Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация В Бразилия шушукат: Бащата на Рафиня го докарал до банкрут, въпреки заплатата от 20 милиона евро Футболистът на Барселона взима солидна сума Снимка: Reuters

Рафиня - една от звездите на Бразилия и на Барселона, попадна в доста неприятна ситуация в последните дни.

Не само че се контузи в мача с Хаити и участието му в следващите мачове от световното първенство е под въпрос, а и... е близо до банкрут.

Поне така се говори усилено в родината на футболиста. Бившият бразилски национал Вампета пръв поде темата, като заяви, че Рафиня има "сериозни семейни и финансови проблеми".

Банкрут

От обкръжението на футболната звезда засега отричат тези слухове.

На пръв поглед звучи странно бразилецът, който получава по 20 милиона евро заплата на година в Барселона, да изпитва финансови затруднения.

Снимка: Reuters

Рафиня се подписва всяка година под чек за 16 милиона евро като заплата и добавя над 4 милиона евро под формата на бонуси за добро представяне. Договорът му с Барса изтича през лятото на 2028 г.

Бразилските медии обаче намесват в историята с банкрута баща му. Смята се, че той е прибирал в собствена сметка около 80% от приходите на футболиста.

Покупка на къща

Семейството на Рафиня установило липсата, когато опитало да купи вила в Барселона.

Снимка: Reuters

Проверката показала, че в личните сметки на футболиста и съпругата му Наталия, която първоначално обвиняваха, че е изхарчила парите на бразилеца.

Тогава тя започнала да преглежда по-детайлно документите и установила, че огромна част от парите от заплати и имиджови права се превеждат на свекър ѝ.

Непотвърдено

От семейството твърдят, че данните, разпространени от Вампета в предаването "Red Cast“ не са верни.

Снимка: Reuters

Феновете обаче имат едно на ум, тъй като 30-годишният футболист е в полезрението на Ал Хилал от Саудитска Арабия, където заплатите са повече от впечатляващи.