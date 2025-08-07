Рафиня - един от малкото, излязъл от Friendzone-ата (ГАЛЕРИЯ)

Футболистът на Барселона Рафиня направи зашеметяващ сезон, сред фаворитите за "Златната топка" е, вкара 34 гола в 57 мача за каталунците, но... заслужава уважение за друго.

Знаете ли, че бразилецът е един от малкото, които са успели да се измъкнат от онова мрачно и тъмно място, наречено Friendzone!

И ако се чудите какво е това, веднага обясняваме - въображаемо място, на което отиват всички влюбени, които обаче не срещат отговор на чувствата си. Вместо това те си остават приятели със своите възлюбени. Шегата сред новите поколения често е, че влезеш ли веднъж в тази зона, възприемат ли те за приятел, няма начин да излезеш и да станеш любовна половинка.

Красивата Наталия

Рафиня обаче е успял!

От 2021 г. той е в хармонична любовна връзка с красивата Наталия.

Двамата обаче се познават от 2013 г. и са... просто приятели. Цели 8 години футболистът ухажва бъдещата си половинка!

Тя пък държи на приятелските им отношения и го подкрепя в кариерата.

Двамата така и не губят връзка, докато той играе първо за Аваи в родината им, а след това за Витория Гимараеш, Спортинг, Рен, Лийдс.

През 2021 г. те все пак започват романтична връзка, а тя е до Рафиня, когато той подписва с Барселона.

Малко преди това Наталия се е съгласила да се омъжи за него и от добър приятел да го направи съпруг.

И баща

През 2023 г. семейството им приветства Гаел.

Наталия пък се мести в Барселона, където тримата вече живеят заедно.

В свободното си време често пътуват, а Рафиня никога не пропуска романтичните изненади!

