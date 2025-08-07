bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Рафиня - един от малкото, излязъл от Friendzone-ата (ГАЛЕРИЯ)
Цели 8 години той ухажва Наталия
Футбол Световен футбол

Рафиня - един от малкото, излязъл от Friendzone-ата (ГАЛЕРИЯ)

Цели 8 години той ухажва Наталия

Футболистът на Барселона Рафиня направи зашеметяващ сезон, сред фаворитите за "Златната топка" е, вкара 34 гола в 57 мача за каталунците, но... заслужава уважение за друго. 

Знаете ли, че бразилецът е един от малкото, които са успели да се измъкнат от онова мрачно и тъмно място, наречено Friendzone

И ако се чудите какво е това, веднага обясняваме - въображаемо място, на което отиват всички влюбени, които обаче не срещат отговор на чувствата си. Вместо това те си остават приятели със своите възлюбени. Шегата сред новите поколения често е, че влезеш ли веднъж в тази зона, възприемат ли те за приятел, няма начин да излезеш и да станеш любовна половинка.

Красивата Наталия

Рафиня обаче е успял! 

От 2021 г. той е в хармонична любовна връзка с красивата Наталия. 

Двамата обаче се познават от 2013 г. и са... просто приятели. Цели 8 години футболистът ухажва бъдещата си половинка

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Natalia Rodrigues Belloli (@taia_belloli)

Тя пък държи на приятелските им отношения и го подкрепя в кариерата. 

Двамата така и не губят връзка, докато той играе първо за Аваи в родината им, а след това за Витория Гимараеш, Спортинг, Рен, Лийдс

Снимка: Instagram

През 2021 г. те все пак започват романтична връзка, а тя е до Рафиня, когато той подписва с Барселона. 

Малко преди това Наталия се е съгласила да се омъжи за него и от добър приятел да го направи съпруг. 

И баща

През 2023 г. семейството им приветства Гаел. 

Снимка: Instagram

Наталия пък се мести в Барселона, където тримата вече живеят заедно. 

В свободното си време често пътуват, а Рафиня никога не пропуска романтичните изненади

Снимка: Instagram

