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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Вижте още веднъж: Бразилия може да танцува след критиките (ВИДЕО)

"Селесао" победи Хаити на Мондиал 2026

Бразилия се реваншира на феновете си с класическа победа над Хаити във втория кръг на груповата фаза на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

След като в пъривя мач едни от фаворитите за трофея направиха 1:1 с Мароко, този път те се развихриха с три гола във вратата на съперника си. 

Точни бяха Матеус Куня на два пъти и веднъж Винисиус Джуниър. 

Снимка: Reuters

Следващият мач на Бразилия е срещу Шотландия, докато Хаити играе с Мароко. Срещите са на 25 юни в 1:00 ч. българско време. 

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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