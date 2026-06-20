Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Бразилия може да танцува след критиките (ВИДЕО) "Селесао" победи Хаити на Мондиал 2026

Бразилия се реваншира на феновете си с класическа победа над Хаити във втория кръг на груповата фаза на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

След като в пъривя мач едни от фаворитите за трофея направиха 1:1 с Мароко, този път те се развихриха с три гола във вратата на съперника си.

Точни бяха Матеус Куня на два пъти и веднъж Винисиус Джуниър.

Снимка: Reuters

Следващият мач на Бразилия е срещу Шотландия, докато Хаити играе с Мароко. Срещите са на 25 юни в 1:00 ч. българско време.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.