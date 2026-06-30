БГ Футбол Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 55 години без Непрежалимите - Левски сведе глава пред Гунди и Котков (ВИДЕО и СНИМКИ) Боримиров за Аспарухов: Не само левскарите, а цяла България го носи в сърцето си

Левски почете 55-ата годишнина от трагичната гибел на Георги Аспарухов – Гунди и Никола Котков. Ръководители, ветерани и привърженици на „сините“ поднесоха цветя пред гроба на легендарните футболисти и сведоха глави в знак на признателност.

Снимка: БГНЕС

„55 години отминаха, но болката не намалява. Повече от половин век по-късно ужасът от тяхната загуба, която потопи в скръб България, е все така силен. 55 години без Непрежалимите – Георги Аспарухов и Никола Котков.

Заветът, който ни оставиха – уроците по мъжество, достойнство и спортсменство – продължава да живее във всяко следващо поколение. Гунди и Котков ще останат нашите пътеводни светлини, нашите ангели. 55 години минаха, но вие продължавате да блестите ярко. И ни липсвате“, написаха от синия клуб.

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров заяви, че Гунди продължава да бъде най-големият символ на клуба.

Снимка: БГНЕС

„Дойдохме да се преклоним пред тяхната памет, защото и до днес всеки левскар и локомотивец говори за тях с огромно уважение. Това е нашият символ – Георги Аспарухов. Носим го в сърцата си, а не само ние, а и много българи, които са се възхищавали на играта и човешките му качества. Направихме необходимата организация за днешния ден. Тези хора заслужават единствено уважение“, каза Боримиров.

Легендата Стефан Аладжов също дойде на гробищата, за да положи цветя. „Изминаха 55 години. Помним ги с добрия им характер и с това, че бяха невероятни футболисти. Те бяха пример във всяко отношение за младите хора и младите футболисти. Нека ги следват“, заяви Аладжов.

Снимка: БГНЕС