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БГ Футбол

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Андрей Романов

55 години без Непрежалимите - Левски сведе глава пред Гунди и Котков (ВИДЕО и СНИМКИ)

Боримиров за Аспарухов: Не само левскарите, а цяла България го носи в сърцето си

Левски почете 55-ата годишнина от трагичната гибел на Георги Аспарухов – Гунди и Никола Котков. Ръководители, ветерани и привърженици на „сините“ поднесоха цветя пред гроба на легендарните футболисти и сведоха глави в знак на признателност.

Снимка: БГНЕС

„55 години отминаха, но болката не намалява. Повече от половин век по-късно ужасът от тяхната загуба, която потопи в скръб България, е все така силен. 55 години без Непрежалимите – Георги Аспарухов и Никола Котков.

Заветът, който ни оставиха – уроците по мъжество, достойнство и спортсменство – продължава да живее във всяко следващо поколение. Гунди и Котков ще останат нашите пътеводни светлини, нашите ангели. 55 години минаха, но вие продължавате да блестите ярко. И ни липсвате“, написаха от синия клуб.

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Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров заяви, че Гунди продължава да бъде най-големият символ на клуба.

Снимка: БГНЕС

„Дойдохме да се преклоним пред тяхната памет, защото и до днес всеки левскар и локомотивец говори за тях с огромно уважение. Това е нашият символ – Георги Аспарухов. Носим го в сърцата си, а не само ние, а и много българи, които са се възхищавали на играта и човешките му качества. Направихме необходимата организация за днешния ден. Тези хора заслужават единствено уважение“, каза Боримиров.

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Легендата Стефан Аладжов също дойде на гробищата, за да положи цветя. „Изминаха 55 години. Помним ги с добрия им характер и с това, че бяха невероятни футболисти. Те бяха пример във всяко отношение за младите хора и младите футболисти. Нека ги следват“, заяви Аладжов.

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

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