БГ Футбол Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Оскверниха паметника на Гунди и Котков (ВИДЕО) Не за първи път – вандалска проява върху монумента на двете светила на българския футбол

30 юни 1971 г. Една от най-тъжните дати в българския футбол. От този свят след тежка катастрофа си отиват Георги Аспарухов – Гунди и Никола Котков – Котето.

55 години по-късно обаче на лобното им място няма само спомени за едни по-добри дни, но и недоумение.

Недоумение за това кой би посегнал на паметта на едни от най-светлите фигури в спорта у нас.

Болката на един съотборник

"Аз не знам... тези хора как не спряха да драскат, да рушат паметници. Имаше такива моменти на лобното им място. Сега може би тези хора с години наред се хвалят наляво-надясно как са постъпили", не скри болката си бившият съотборник на Георги Аспарухов в периода 1967-1971 г. Стефан Аладжов.

Участникът на две световни първенства и петкратен шампион на България с Левски помни времената, в които между играчите и феновете не е имало тежко разделение, а всички са били заедно.

"Той беше един благороден, усмихнат човек"

Винаги когато разказва за Георги Аспарухов, на лицето на Димитър Каров грейва широка усмивка. Днес обаче там имаше и огорчение.

"Не мога да си представя, че в днешно време има хора, които могат да си помислят да правят такива неща. След като този човек не направи нищо лошо на никого - нито съотборник, нито противник, нито от публиката. Той беше един благороден, усмихнат човек.", сподели пред камерата на bTV зетът на Гунди и волейболист в световната Зала на славата.

Мерки

От организацията Levski Family вчера сигнализиpаха за вандалската проява, а днес все още личаха следи от почистване на боята. Това обаче не е първи такъв случай на вандалска проява. Предишният е от 2023 г., а преди примерите за съжаление не спират.





След 5 дни България отново ще склони глава пред двама от най-обичаните си футболисти. Георги Аспарухов и Никола Котков, които завинаги останаха на по 28 и на 32 години. Те – Незабравимите!...