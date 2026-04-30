Ботев Пловдив е на ръба!

Стартира кампания за спасението на "жълто-черните"

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов излезе с емоционален пост в социалните мрежи. Босът на "жълто-черните" направи равносметка на престоя си на "Колежа" и призова феновете за подкрепа преди предстоящото градско дерби с Локомотив.

"Приятели, ботевисти, Ще бъда напълно откровен с вас. Не съм собственик на Ботев. Не съм взел акции от клуба.

Но поех отговорност. Заедно с много хора привлякохме 126 фирми, които застанаха зад Ботев. Вложих лично време, енергия и средства от моите компании, защото вярвам в този клуб.

Днес Ботев е различен. Има финансова дисциплина. Всички в клуба получават заплатите си навреме.

Изградихме отбор за 10 месеца, въпреки че започнахме почти от нулата. Днес имаме 34 футболисти и една от най-дългите и качествени скамейки в лигата.

Но истината е една: Оставен ни бе огромен дълг. Тежест, която не може да бъде решена от един човек или няколко фирми. Затова Ботев има нужда от всички нас. От следващия мач стартираме кампания с виртуални билети, която ще продължи до края на следващия сезон. Всички детайли ще бъдат публикувани в официалния сайт на клуба. Призовавам всеки, който обича Ботев: Купете билет за мача.

Ако не можете да сте на стадиона – вземете виртуален билет. Подкрепете клуба и с нашите артикули. Това не е помощ за мен. Това е подкрепа за Ботев. Аз ще продължа да давам всичко от себе си.
Вярвам, че заедно можем да върнем Ботев там, където му е мястото.
Само заедно", написа Филипов в социалните мрежи.

На официалната Facebook страница на "канарчетата" също се появи призив за помощ. "Днес повече от всякога Ботев има нужда от своите хора. Днес повече от всякога бъдещето е в нашите ръце. Сега всеки Ботевист, който вярва в развитието на своя любим клуб, има възможност да бъде част от тази мисия. Защото Ботев не е просто отбор. Ботев е съдба."

