БГ Футбол Публикувано в Иво Бързаков Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Брахими преди мача с Макаби: Ние сме ЦСКА, няма от какво да се притесняваме! Всичко зависи от нашето представяне, уверен е футболистът на "червените" Снимка: БГНЕС

Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими е уверен, че в отбора няма притеснение преди гостуването на Макаби Тел Авив. На заминаването на „червените“ за Батуми, където ще се изиграе първият мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа, Брахими подчерта, че най-важното е представянето на ЦСКА, а не силата на съперника.

"Няма от какво да се притесняваме. Ние сме ЦСКА, няма значение срещу кого ще се изправим. Трябва да направим всичко възможно, за да победим.

В този турнир всички отбори са силни, но нашата цел е да продължим напред. Най-важното е как ще изглеждаме ние на терена. Всичко зависи от нашето представяне.

Независимо дали ще играем пред публика или без фенове, това не променя целта ни. Има разлика между мачовете срещу Дери и Карабах, но не искам да говоря за съперника. Най-важното е какво ще покажем ние. Карабах е по-директен отбор, но фокусът ни остава върху нашата игра".

Брахими коментира и факта, че двубоят в Батуми ще се проведе без присъствието на привърженици по трибуните. „Това не сменя целта - с фенове или без фенове. Без фенове е по-скучно, но това е решение на УЕФА“, обясни Брахими.

Мачът между Макаби Тел Авив и ЦСКА е в четвъртък от 19:00 ч. българско време.