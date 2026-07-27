БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Христо Янев: Това не е лицето на ЦСКА, което искаме Единственото положително е резултатът, каза треньорът Снимка: Lap.bg

Треньорът на ЦСКА Христо Янев остана недоволен от играта на своя тим, въпреки че "армейците" записаха първа победа за сезона.

В София "червените" не впечатлиха, но стигнаха до трите точки срещу Ботев Пловдив след обрат. В основата му беше Жоел Зварц. Гостите поведоха чрез Карлос Алгара в 38', обаче лятната покупка от Локомотив Пловдив наказа "жълто-черните" с голове в 41' и 90', преди Йоанис Питас да покачи на 3:1 във втората минута от добавените 5.

Малко преди края Асен Чандъров съхрани надеждите на гостите за точка. "Армейците" потрепериха в последните секунди, но взеха своето.

Снимка: Lap.bg

Разочарован

"Единственото положително нещо е резултатът. Не виждам друго в играта, което да ни задоволява. Това не може да бъде обликът и лицето на ЦСКА. Ако продължаваме да играем по този начин, ще губим точки в шампионата и ще се отдалечим от водачите в класирането", заяви Янев.

"Започнахме мача по най-лошия възможен начин. Никаква агресия, никакво притежание на топката, никаква увереност и резултатът беше на лице. Опитахме се на полувремето да коригираме с двете смени. Започнахме второто полувреме малко по-добре. Това не е лицето на ЦСКА, което ние всички искаме. Това не е футболът, който да радва феновете"

Снимка: Lap.bg

"Имаше и хубави неща, отбелязахме три много красиви гола. Видяхме добри взаимодействия и през второто полувреме. Познавам Вальо Илиев. Радвам се, че ще работим заедно. Това е решение на клуба.", коментира треньорът на "армейците".

В следващия кръг ЦСКА приема новака Дунав. Преди това на "червените" предстои реванш срещу Карабах (Азербайджан) във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Тимът на Янев стигна до 0:0 като гост в първия двубой.