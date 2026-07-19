БГ Футбол Публикувано в Митьо Маринов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Преди звездата беше едно момче с голяма мечта (ВИДЕО) „Играехме с обувки с дупки, слагахме стелки, краката ни ставаха в рани, но продължавахме...“, разказва пред bTV Димитър Бербатов

Димитър Бербатов винаги е бил човекът под прожекторите - на стадиона, пред хиляди фенове, под напрежението на големите мачове. Но този път ще излезе на сцена, за да покаже нещо различно - не головете, а пътя зад тях.

От септември бившият капитан на националния отбор тръгва на турне със своя авторски спектакъл, в който ще разкаже личната си история - за мечтите, трудните решения, съмненията и моментите, които са го изградили.

Снимка: sportal.bg

„Идеята е от около година. Чакахме точния момент, защото това не е нещо, което се прави сам. Трябва правилният екип, правилните хора. Интуицията ми подсказа, че моментът наближава“, разказа в студиото на "Тази неделя" Бербатов.

От прашните улици на Благоевград до световните стадиони

Историята започва далеч от големите арени - на улиците в Благоевград, където едно момче преследва една мечта.

„Играехме с обувки с дупки, слагахме стелки, краката ни ставаха в рани, но продължавахме. Топлеше ни душата, че съм гонили мечтите си смело.“

Тогава Бербатов не просто си представя, че ще стане футболист. Той вярва, че може да бъде сред най-добрите.

По пътя идват срещи с големи имена, които оформят неговия стил и мислене - първо е баща му, а след това легенди като Марко ван Бастен и Алън Шиърър.

„Гледах, учех се, усъвършенствах играта си. Винаги съм се стремял да ставам по-добър.“

Историята зад успеха

Днес числата говорят сами за себе си - седем пъти футболист №1 на България, 429 мача и 256 гола в Англия. Но зад статистиката стоят моменти, които публиката никога не е виждала.

„Всеки има трудна история. Има моменти, в които преминаваш сам през съмненията - дали ще успееш, дали ще излезеш от трудния период. Аз също съм минавал през това.“

Именно тези моменти ще бъдат във фокуса на спектакъла.

„Ще се смеем, ще плачем. Ще разкажа за трудните моменти, защото ако някой види нещо от моя път и това го вдъхнови - значи работата е свършена.“

Нов терен, ново предизвикателство

Театралната сцена е напълно различен свят за Бербатов. Но подходът му остава същият - подготовка, дисциплина и желание да бъде най-добрият.

За спектакъла той събира силен екип - режисьорът Яна Титова и музиката на Графа.

„Яна сега тя е треньорът. Аз съм човек с много идеи и понякога трябва някой да ми каже: „Чуй това, опитай така“. Трябва да се уча и да бъда по-скромен.“

Той признава, че сцената носи различно напрежение.

„На терена винаги си пред хората - дори когато нямаш добър ден. Но тук аз самият ще разказвам за себе си. Това е друго усещане.“

Посланието към младите

Бербатов вярва, че най-важният урок от неговата история е свързан не само с таланта, а с постоянството.

„Мечтите са важни, но трябва да направиш първата крачка. Дисциплината и постоянството са това, което те движи напред.“

Той признава, че днес го радва нещо специално - когато деца, които дори не са били родени по време на най-силните му години, знаят неговата история.

„Това означава, че историята остава и се предава. Ако някой черпи вдъхновение от моя път, това ме кара да се чувствам добре.“

Политиката? Друг терен

През последните месеци името му беше свързано и с политическия живот, след като беше съветник в служебния кабинет на Андрей Гюров. Бербатов обаче отново подчертава, че политиката не е неговата посока.

„Много пъти съм казвал - не.“

Неговият терен остава там, където винаги е бил - там, където има предизвикателство, емоция и публика.

„Моята история започва от Благоевград“

На 9 септември Бербатов ще излезе пред публиката не като футболна звезда, а като човек.