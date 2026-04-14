Бербатов за плана си: Това не е Библия! Всичко опира до финансирането (ВИДЕО)

Бившият футболист осъди нападението над екип на bTV на мача ЦСКА - Левски

Димитър Бербатов, в качеството си на съветник на министър-председателя Андрей Гюров по въпросите на спорта, се срещна с представители на федерациите у нас, за да представи своя план за развитие на спорта. 

Той бе изготвен от бившия футболист и екипът му след анкета за проблемите във федерациите. 

На срещата Бербатов представи 18 точки, както и евентуални решения. Те ще бъдат предоставени на следващото редовно правителство.

Финансиране

Бербатов разкри, че една от идеите за солидни данъчни облекчения, е била дискутирана в Министерство на финансите.

"В крайна сметка всичко опира до финансиране и до това откъде ще дойдат средствата. Само 12% от децата, които спортуват, успяват да се реализират, което според мен е недостатъчно. Молбата ми е следващото управление да стъпи върху вече постигнатото и да го развие.

Данъчните облекчения са ключови. Бизнесът трябва да помага, но за да го прави, е необходим работещ модел. Изготвен е финален вариант с по-ниски проценти от първоначално предложените от мен. Надявам се новото управление да го разгледа и обсъди. Това не е „Библията на спорта“ – далеч съм от подобна претенция. Опирали сме се на отговорите, получени от федерациите, и сме включили допълнителни идеи. Ще бъде успех, ако дори част от тях бъдат реализирани. Най-важното е да има работещ и водещ диалог", каза Бербатов.

Базата

Една от най-критичните точки в плана на Бербатов е тази за модернизиране на материалната база, която се използва от подрастващите.

"Това трябва да се случва при ясно разписани правила и структура – с конкретна отговорност за материалната база, хигиената и сигурността. Без контрол съществува риск от анархия.

Ангажиментът, който съм поел, приключва. Предстои създаване на работна група за отварянето на училищните салони, за да намерим устойчив начин те да бъдат достъпни. Идеята е повече зали да бъдат отворени, за да могат повече деца да спортуват", каза той.

Агресията

Бербатов категорично осъди нападението над екип на bTV на трибуните на мача ЦСКА - Левски вчера, 13 април.

В опит да стигне до медийните позиции, екипът ни бе пресрещнат от фенове на "червените". По стълбите блок 26 в сектор "А" Калоян Кюркчиев беше изблъскан, а след това и ритан неколкократно.

"Недопустимо е журналист да бъде бит. Стигането до физическа саморазправа е признак на слабост и безпомощност. Посегателството срещу всеки човек трябва да бъде категорично осъждано. Подобни действия не бива да се случват. Лесно е да ги оправдаем с високите емоции, но това не е правилният подход".

