БГ Футбол Публикувано в Иво Бързаков Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Рекорден трансфер в българския футбол! Продават наш играч за 2,5 млн. евро Кристиан Балов пред подпис с Цървена звезда

Българският футбол е на път да реализира рекорден трансфер! Славия е в напреднали преговори с Цървена звезда за Кристиан Балов.



До часове сделката трябва да бъде финализирана.



Шампионът на Сърбия ще плати 2,5 милиона евро за правата на 19-годишния национал на България. Oоговорът на юношата на "белите" ще бъде за срок от 4 години, пишат сръбските медии.





Снимка: БГНЕС

Трансферът на Балов на "Мала Маракана" ще влезе в историята. До момента рекордната изходяща продажба за "белите" бе тази на Филип Кръстев в белгийския Ломел през 2020/21.

За правата на 18-годишния по онова време полузащитник бяха платени 2,3 млн. евро. Така официално Балов ще се превърне в най-скъпия изходящ трансфер на Славия.

През изминалия сезон младият футболист изигра 33 срещи, в които се отчете с 6 гола и 7 асистенции.

Топ 3 се допълва от друг играч, продаден в последните години - Мартин Георгиев. Защитникът бе закупен от АЕК Атина през миналата година за 2 милиона евро.

РЕКОРДНИТЕ ТРАНСФЕРИ НА СЛАВИЯ

1. Кристиян Балов - Цървена звезда (2,5 млн. евро*); 2. Филип Кръстев - Ломел (2,3 млн. евро), 3. Мартин Георгиев - АЕК (2 млн. евро), 4. Петко Христов - Фиорентина (1,7 млн. евро), 5. Здравко Лазаров - Коджаели (1,7 млн. евро), 6. Благой Георгиев - Терек Грозни (1,2 млн. евро).