Шок за България: Филип Кръстев скъса ахилес и е аут до края на годината

Националът Филип Кръстев е получил една от най-тежките контузии във футбола. Новината съобщи Орчун Актен от VTR Spor.

Полузащитникът, който в момента е под наем в турския Гьозтепе, е скъсал ахилесово сухожилие и ще бъде дълго време извън терена.

Кръстев стартира сезона в английския Оксфорд, където изигра 16 мача, но не успя да се наложи като основен футболист и след това бе пратен в Турция във водения от Станимир Стоилов тим от Измир, където записа 11 мача.

Гьозтепе има с клауза за откупуването на Кръстев, която едва ли ще използва предвид тежката травма.

Той ще остане извън играя до края на годината. Заради тежката травма 24-годишният халф ще пропусне мачовете на България в Лигата на нациите тази есен.

През септември, октомври и ноември представителният ни тим ще се изправи срещу Люксембург, Естония и Исландия в Група С/4 в турнира.

Победителят в групата преминава в Лига „В“ за следващото издание и ще има шанс да бъде изтеглен като един от четирите състава от турнира за участие в баражите за Евро 2028. Завършилият на второ място ще се включи в бараж за изкачване в Лига "В".