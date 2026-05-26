Новак Джокович е луд и по "Бангаранга" (ВИДЕО)

Тенисистът отново показа доброто си отношение към България

Новак Джокович отново показа доброто си отношение към България!

Звездата на световния тенис, който е фен на песента "Луда по тебе" на Камелия и дори поиска тя да му бъде пусната на демонстративния мач с Григор Димитров у нас преди 2 години, харесва и "Бангаранга".

Ноле качи в социалните мрежи видео, в което с дъщеря му Тара танцуват на фона на хита, донесъл на DARA исторически триумф в "Евровизия".

 
 
 
С клипа Джокович предизвиква на танцов дуел световната №1 Арина Сабаленка.

Световен хит

DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия" по възможно най-категоричния начин - с най-много гласове и от професионалното жури, и от публиката на Стария континент. 

Българката вече е световна звезда, а милиони припяват "Бангаранга", която дълго ще се чува от различни места.

