БГ Футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Венци Стефанов за феновете: Ако им се направи тест, над 70% ще са с наркотици Президентът на Славия скочи на недоволните Снимка: Lap.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов наля още масло в огъня на конфликта си с феновете. Той заяви, че 70% от недоволните ще излязат с наркотици, ако им се направи тест.

"Има едно келешче - Кирил Василев, както и още други. Има и едно момиче, което се изявява като някакъв фактор. Искат да се махна. Добре, ако има кой да дойде да направи повече от мен, няма проблем. Ако им се направи тест, над 70% ще излязат с наркотици. Феновете пречат нa клубa"

"Играчите много пъти са казвали, че папагалите отгоре крещят. Какво те са направили за клуба. Сега пак влязоха без билети много от тях. Така както хванаха една част от тях за наркотици, така ще ги хванат и за други неща. Те искат да копират София-Запад. Като врещите като папагали какво подкрепяте отбора? Сега нямало да викат срещу мен в началото заради паметта на децата", каза Стефанов на пресконференция по повод началото на сезона.

"Славия не е бирария"

"Искаха да вземат магазина и да го развиват. Казах "добре" и след една седмица дойдоха и казаха: "не можем". Искаха да продават бира на стадиона. Славия не е бирария. Полицията не разрешава. В Германия се продавало. Аз съм бил някакъв си, защото не им давам бира да продават. Те не знаят какво искат. Активът им беше, че един път били изчистили пред паметника на Пальо Благоев. А че влизат без пари? В момента, в който се държат неприлично, ще ги пратя където им е мястото. Ще ги видя всичките"

Снимка: Lap.bg

“Винаги съм бил за 16 отбора в елита, не го крия. В такива клубове като Дунав, Етър, Спартак Варна, пловдивските … съжалявам, че Благоевград, Бургас и Сливен ги няма – винаги излизат повече таланти, които след това могат да бъдат в основата на националния отбор. Сега виждаме, че в Благоевград зациклят"

"Повечето мачове дават възможност футболистите да се обиграват повече и да виждаме развитието на тези, които имат перспектива за по-нагоре. Това е натиск от някои клубове, които смятат, че като закупят 20-30 футболисти, ще постигнат нещо. Това не помага на българския футбол. Трябва тези градове, където се създаваха много млади таланти, да имат възможност да участват в първенството. БФС няма тези възможности да им помага финансово”, продължи Стефанов.

"Държавата, най-вече сега, ще обърне повече внимание на спорта. Нямаме един построен стадион. Знаете ли преди колко години е направен този стадион? Това беше, когато държавата беше майка към спорта, а сега е мащеха. Нямаме един построен стадион. Ако смятате, че това в Пловдив е някакъв актив на държаватa, ми е смешно. В Сърбия, Македония, да не говорим за Унгария, направиха чудеса. А ние кретаме на опашката. Участвахме на Световно първенство като имаше футболни средища”, добави босът на Славия.

“Лудогорец не е толкова компактен. При ЦСКА и Левски нещата ще са доста по-добре. ЦСКА 1948 не трябва да се подценява, защото Цецо (б.р. - Найденов) работи да бъде в челото. Не знам Черно море как ще е. Другите отбори също ще се борят за добро представяне. Ще бъде интересно първенството, но 14 отбора са твърде малко. Ще има доста по-големи паузи. На Световното някои играчи бяха с по 70 мача за сезона, а на нашите не могат да се съберат 30.", коментира още босът на най-стария столичен клуб.