БГ Футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Жребият не пощади Левски – чакат го сериозни изпитания Кайрат и Университатя са сред най-сериозните варианти Снимка: Lap.bg

Тежки съперници чакат Левски в първия кръг на Шампионската лига. Това стана ясно след разбивката на УЕФА преди жребия за кръг I на най-комерсиалния турнир.

"Сините" са в урната на непоставените с коефициент 7.000. и ще се паднат срещу един измужду - Дрита Косово, Борац Босна и Херцеговина, Викингур Исландия, Кайрат Казахстан, Университатя Румъния, Клаксвик Фарьорски острови или молдовския Петрокуб.

Жребият е днес от 17:00 ч.

Кайрат през миналата година игра в същинската фаза на Шампионската лига. Внимание привличат и Университатя, Дрита и Борац.

Първите мачове от първия квалификационен кръг са насрочени за 7/8 юли, а реваншите ще се играят на 14/15 юли. Окончателните дни и начален часове на срещите ще бъдат обявени до 19 юни.