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Жребият не пощади Левски – чакат го сериозни изпитания

Кайрат и Университатя са сред най-сериозните варианти

Жребият не пощади Левски – чакат го сериозни изпитания
 Снимка: Lap.bg

Тежки съперници чакат Левски в първия кръг на Шампионската лига. Това стана ясно след разбивката на УЕФА преди жребия за кръг I на най-комерсиалния турнир.

"Сините" са в урната на непоставените с коефициент 7.000. и ще се паднат срещу един измужду - Дрита Косово, Борац Босна и Херцеговина, Викингур Исландия, Кайрат Казахстан, Университатя Румъния, Клаксвик Фарьорски острови или молдовския Петрокуб.

Жребият е днес от 17:00 ч.

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Кайрат през миналата година игра в същинската фаза на Шампионската лига. Внимание привличат и Университатя, Дрита и Борац.

Първите мачове от първия квалификационен кръг са насрочени за 7/8 юли, а реваншите ще се играят на 14/15 юли. Окончателните дни и начален часове на срещите ще бъдат обявени до 19 юни. 

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