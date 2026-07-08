Шампионска лига Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Бой по трибуните и пожар на пистата на Борац - Левски (ВИДЕО) Полицията изведе един от феновете на българския тим

Шампионът на България Левски се завърна в Шампионската лига с равенство.

В първия квалификационен кръг за най-авторитетния европейски клубен турнир, "сините" гостуваха на шампиона на Босна и Херцеговина Борац в Баня Лука и си тръгнаха след 1:1.

На трибуните обаче бе горещо и не само заради температурите.

Боят

Левски бе подкрепен от солидна агитка в административната столица на Република Сръбска в Босна и Херцеговина.

Феновете трябваше да бъдат настанени в сектора за гости, който се оказа недостатъчен, така че част от тях бяха пренасочени към централната трибуна.

Именно там се стигна до сблъсъци, при които стюардите изведоха един от българските привърженици. В медиите в Босна и Херцеговина се появиха няколко клипа от сблъсъка, който за щастие не ескалира до нещо по-сериозно.

Съобщава се още за сблъсъци между привържениците на Левски и полицията, но без арестувани, както и за счупени седалки и разбити бутилки в сектора за гости.

Пожар

Феновете на Левски бяха стриктно охранявани и ескортирани от местната полиция до и от стадиона на Борац.

Местните привърженици обаче "записаха на своята сметка" пожар.

Пред техния сектор се запалиха хвърлени ленти към терена. Пожарникарите на място бързо овладяха огъня на лекоатлетическата писта.

Реваншът между Борац Баня Луса и Левски е в София на 14 юли, вторник, в София.