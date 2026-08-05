Топ рефер свири реванша на Левски с Кайрат

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Няма намерени резултати за "Реал"
На “сините“ предстои тежко гостуване в Казахстан
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УЕФА прати един от най-добрите си рефери за Кайрат - Левски. Реваншът от третия квалификационен кръг на Шампионската лига ще бъде ръководен от Даниел Зиберт.
Германецът бе главен съдия на финала в турнира през миналия сезон и получи висока оценка за работата си. Тогава Пари Сен Жермен триумфира след победа с дузпи срещу Арсенал.
Двубоят в Казахстан във вторник (11 август) идва след драматичния минимален успех за Левски в София вчера.
Ян Зайдел и Рафаел Фолтин ще бъдат асистенти на Зиберт, а четвърти рефер е Макс Бурда. За системата за видеоповторения (VAR) ще отговарят Кристиан Дингерт и Йохан Пфайфер.
Кайрат няма да може да използва стадиона си в Алмати заради концерт на американския рапър Кание Уест. Така двубоят ще се играе в град Туркестан.
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