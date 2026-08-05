КАТЕГОРИИ

  • На живо
Шампионска лига

Публикувано в  

bTV Спорт екип

Топ рефер свири реванша на Левски с Кайрат

На “сините“ предстои тежко гостуване в Казахстан

Топ рефер свири реванша на Левски с Кайрат
 Снимка: Reuters
Шампионска лига: 2nd Qualifying Round
Арарат-Армениа
Арарат-Армениа

2

Шамрок Роувърс
Шамрок Роувърс

0

Сабах Баку
Сабах Баку

1

Купс
Купс

0

Сабуртало
Сабуртало

0

Слован Братислава
Слован Братислава

2

Мджельби
Мджельби

3

Линкълн Ред Импс
Линкълн Ред Импс

0

Шампионска лига: 3rd Qualifying Round
ТБС
ТБС

1

ТБС
ТБС

0

Спарта Прага
Спарта Прага

2

Олимпик Лион
Олимпик Лион

1

ТБС
ТБС

ТБС
ТБС

Унион Сент-Гильойсе
Унион Сент-Гильойсе

3

Будьо/Глимт
Будьо/Глимт

3

Шампионска лига: 1st Qualifying Round
Линкълн Ред Импс
Линкълн Ред Импс

3

Интер Клуб Д'ескалдес
Интер Клуб Д'ескалдес

1

Сабах Баку
Сабах Баку

2

ТНС
ТНС

0

Кауно Жалгирис
Кауно Жалгирис

1

Дрита
Дрита

1

Арарат-Армениа
Арарат-Армениа

2

Рига
Рига

0

УЕФА прати един от най-добрите си рефери за Кайрат - Левски. Реваншът от третия квалификационен кръг на Шампионската лига ще бъде ръководен от Даниел Зиберт.

Германецът бе главен съдия на финала в турнира през миналия сезон и получи висока оценка за работата си. Тогава Пари Сен Жермен триумфира след победа с дузпи срещу Арсенал.

Германска бригада

Двубоят в Казахстан във вторник (11 август) идва след драматичния минимален успех за Левски в София вчера.

Ян Зайдел и Рафаел Фолтин ще бъдат асистенти на Зиберт, а четвърти рефер е Макс Бурда. За системата за видеоповторения (VAR) ще отговарят Кристиан Дингерт и Йохан Пфайфер.

Кайрат няма да може да използва стадиона си в Алмати заради концерт на американския рапър Кание Уест. Така двубоят ще се играе в град Туркестан.

Сержиньо герой за Левски, Кайрат капитулира на

Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google
арсенал София шампионска лига левски пари сен жермен уефа казахстан рефери дузпи реванш кайрат трети квалификационен кръг var Даниел Зиберт

Последвайте ни в:

Всички новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата