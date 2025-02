Брюж излъга "Богинята" с безумна дузпа (ВИДЕО)

Брюж излъга Аталанта с 2:1 у дома в първия мач между двата тима от плейофите в Шампионската лига. Белгийците стигнаха до успеха в добавеното време с безумна дузпа, която предизвика скандал.

На ст. Ян Брейдел Брюж поведе след четвърт час игра, когато Щефан Пош допусна груба грешка и позволи на Чемсдин Талби да намери Феран Жутгла, а юношата на Барселона отбеляза красив гол.

"Богинята" изравни в 41' чрез Марио Пашалич. Хърватският национал засече с глава центриране на Давиде Дзапакоста.

В началото на втората част Максим де Кайпер пропиля възможност за Брюж. Впоследствие "бергамаските" поеха контрола. Удари на Дзапакоста и Шарл Де Кетеларе бяха отразени, а Лазар Самарджич направи пропуск.

Стигна се до първата минута от добавените 5, когато Исак Хиен влезе в единоборство с Густаф Нилсон в наказателното поле и реферът Халил Мелер шокира, отсъждайки дузпа.

Ситуацията премина през видеопреглед, след което решението на главния съдия беше потвърдено, макар че ударът в лицето на нападателя не беше умишлен. Зад топката застана именно потърпевшият Нилсон, който не сбърка.

Gasperini is furious with the last minute penalty given to Club Brugge…



"Football is going in a direction that isn't football, led by I don't know who."



"The players throw themselves in to steal. This is not the spirit of football. I don't know the rules anymore." pic.twitter.com/SCwYOQAndF