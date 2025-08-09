bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Левски загуби Мустафа Сангаре за реванша (ВИДЕО)

Карл Фабиен аут за Спартак Варна, Кирилов и Костадинов се възстановяват

Левски загуби централния си нападател Мустафа Сангаре за реванша със Сабах от третия предварителен кръг на Лигата на конференциите. Французинът получи травма в задната част на бедрото по време на първия мач (1:0) в четвъртък и със сигурност пропуска и утрешния двубой срещу Спартак Варна от първенството.

"Не всички играчи са в оптимална кондиция. Със сигурност отпада Сангаре, който може би няма да играе не само в този мач", съобщи треньорът на "сините" Хулио Веласкес.

Испанецът коментира състоянието и на останалите футболисти с физически проблеми. "При Радослав Кирилов нещата се развиват добре. Би трябвало утре да попадне в групата, а дали ще е титуляр или на пейката, ще преценим допълнително. При Георги Костадинов също нещата вървят добре, ще проследим състоянието му днес и утре. Карл Фабиен обаче трудно би се включил в утрешната среща. Но неговата ситуация няма нищо общо с тази на Сангаре. Трябва да го следим ден-два. Останалите играчи са в нормално кондиция".

Шанс за новия любимец

"Загрижен съм, когато някой отсъства от състава. Това не е нещо, което се случва за първи или последен път. Аз не се оплаквам, винаги търся решение", допълни Веласкес.

Отсъствието на Сангаре отваря нов шанс за изява на Борислав Рупанов, който вече се отчете с попадения в последните два мача - срещу Славия и Салах.

"Надявам се играчите да са готови, да са превключили. Всички подхождат с голямо ниво на отговорност. Разчитам, че ще сме добре подготвени. Съзнаваме, че ако оставим Спартак да играе свободно и на контраатака, ще ни създадат проблеми", анализира Веласкес.

"Би било проблем, ако нямаме време да анализираме Спартак. Разбира се, че сме го направили, те имаха официални мачове. Ясни са ни силните и слабите им страни. Всеки противник заслужава нужното уважение. Подхождаме смирено, здраво стъпили на земята. Нищо освен победата не може да ни задоволи", завърши треньорът.

левски салах Мустафа Сангаре

