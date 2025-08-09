Година след сребърния медал: Боряна Калейн и нейното "Още малко!" (ВИДЕО)

356 дни, в които да живееш със сбъднатата мечта!

Такава е годината за Боряна Калейн, която на 9 август 2024 г. стана сребърна олимпийска медалистка в художествената гимнастика в Париж.

За нея това бе цел, мечта, но и битка. Най-вече със себе си.

Най-щастливият ден

Срещаме се с Боряна точно година след успеха.

"Все повече си давам сметка, пътувайки и контактувайки с други състезатели от други държави, колко хора съм вдъхновила, колко млади гимнастички съм вдъхновила да не се предават пред трудностите. Смятам, че това е едно от най-ценните неща, на които ни учи спорта. Може би в професионален план това беше най-щастливият ми ден. Денят, в който аз се преборих със себе си! Показах си тогава, че няма нищо невъзможно наистина, стига да си отдаден и да го искаш", казва днес тя.

Снимка: Lap.bg

За Калейн Игрите в Париж бяха втори в кариерата, но този път тя усети вълнението от качването на почетната стълбичка.

Още малко! Давай!

"Не смятам, че имаше емоции до момента, в който не приключих последното си съчетание. Опитвах се да съм много концентрирана и да не изпитвам нищо - само това, което имам на момента и задачите, които трябва да изпълня. Но след като приключи съчетанието на лента, бях изключително щастлива и горда от себе си. Бях доволна, че успях да представя България по този начин и след това имах такава енергия след спечелването на този медал, че не можех да спя", връща се в спомените си Калейн.

"Последните ми секунди докато играх, си казах "Още малко, давай"! По-скоро това ми бяха мислите, да издържа докрая, защото обикновено последните секунди са най-преломните и там обикновено отпускаме своята концентрация, виждайки финалната права и там трябва да сме най-стабилни", добавя тя.

