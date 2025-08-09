Защо Елица Атанасиевич няма да играе за България на световното?

Елица Василева, която вече е с фамилията на съпруга си - сръбската звезда Александър Атанасиевич, безспорно е фактор във волейбола.

Дълги години тя бе в гръбнака не само на клубните си тимове, но и на националния отбор на България. За последно тя бе капитан на тима по време на срещите от Лигата на нациите.

За важното световно първенство в Тайланд, което започва от 22 август, тя няма да носи националната фланелка. Селекционерът Антонина Зетова посочи "лични причини" за отсъствието ѝ.

Уточнението

След като новината предизвика редица коментари и дори спекулации за влошаване на отношенията между Атанасиевич и Зетова, селекционерът обясни детайлно ситуацията пред официалната страница на родната волейболна федерация.

"Отсъствие на Елица Атанасиевич е ключово за нас. Естествено се вижда, че всички фенове искат още да я виждат на игрището. Елица е безспорен лидер! Елица е безспорно състезател от световна класа. Една от най-добрите четворки, все още, в света! И разбирам разочарованието на всички хора, които няма да могат да я виждат на игрището", каза тя.

Снимка: БФВ

Волейболистка, но и... майка

Причината обаче е доста по-тривиална. През 2023 г. волейболистката и съпругът ѝ приветстваха на бял свят първородния си син Тео.

"Все пак Елица е майка, и аз като майка, по същия начин трябваше да се върна на игрището, за да помагам на националния отбор, това бе през 2010 година, когато Драган Нешич бе извикал също много млади момичета. Тогава и Елица, и Христина (б.р. - Вучкова), Лора (б.р. - Китипова) и Нася (б.р. - Димитрова) още не бяха, но Емилия Димитрова беше, Добряна Рабаджиева беше. Всички тези момичета бяха на 18 години. И той мен ме помоли да дойда и да помогна лятото, за да могат тези момичета да се адаптират към женския национален отбор. Тогава си спомням, че и моето дете бе на година и половина, колкото е на Елица в момента", каза още Зетова и добави:

"Елица тази година направи много голяма жертва, защото аз знам организационно как беше през лятото при нея. Просто на моменти бе почти невъзможно и тя трябваше да оставя детето в Сърбия. Да бъде с Александър (б.р. - Атанасиевич), за да се върне тя, за да отиде до Хонконг. Просто нещата чисто семейно, когато имаш дете на толкова малка възраст, и което още не е самостоятелно, плюс това той е много привързан към нея - са много тежки. И аз разбирам жертвата, която направи Елица, за да играе на тези два турнира от Лигата на нациите. Няма как, няма как организационно тя да дойде на Световното първенство. Знам, че това нещо много от хората не го разбират, но ние се опитваме да се съчетаваме - и аз, и Елица, и Христина се опитваме да съчетаваме двете функции. Да интерпретираме волейбол на високо ниво и в същото време да бъдем и майки. И понякога това нещо е много сложно"

На клубно ниво Елица Атанасиевич играе за турския Фенербахче. Тя живее в Истанбул с детето, докато съпругът ѝ е наблизо - той играе за гръцкия Олимпиакос.

