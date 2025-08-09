bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Факт е: Манчестър Юнайтед представи новия си за нападател за 85 млн. евро!

Манчестър Юнайтед има нов нападател! Вече е официално - Бенямин Шешко ще играе на "Олд Трафорд"!

Трансферът бе потвърден от клуба и от футболиста. 

Той е трето ново попълнение за "червените дяволи" след Брайън Мбемо и Матеус Куня. 

Цената

22-годишният Шешко идва в Юнайтед от Лайпциг. За услугите му от английския тим са платили 85 млн. евро - 76,5 млн. евро трансферна сума и 8,5 млн. евро бонуси.

Договорът на словенския национал е за 5 години. 

"Историята на Манчестър Юнайтед е много специална, но това, което наистина ме вълнува, е бъдещето. Когато обсъдихме проекта, беше ясно, че всичко е наред, за да може този отбор да продължи да се развива и да се бори отново за най-големите трофеи", каза словенецът в изявление след трансфера си.

Той сподели, че се възхищава на Златан Ибрахимович.

Кариерата 

Нападателят започва кариерата си в школата в родния си град Радече. В мъжкия футбол обаче дебютира с фланелката на Залцбург през 2019 г. За кратко играе и за австрийския Лиферинг. 

От 2023 г. той е част от Лайпциг, за който изиграва 64 мача и бележи 27 гола.

"Бенямин притежава рядка комбинация от електризираща скорост и способността физически да доминира над защитниците, което го прави един от най-изключителните млади таланти в световния футбол. Следихме отблизо кариерата му. След всички наши анализи на данни и проучвания стигнаха до заключението, че той притежава необходимите качества и личност, за да се доразвие в Манчестър Юнайтед", заяви изпълнителният директор на клуба Джейсън Уилкокс.

Тагове:

манчестър юнайтед милиони трансфер Бенямин Шешко

