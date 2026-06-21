Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Асен Златев алармира: Има риск за българските щанги и Карлос Насар! (ВИДЕО) Времето изтича

Асен Златев е сериозно притеснен за бъдещето на тежката атлетика в България. Припомняме, че на 10 юни Софийският градски съд (СГС) реши делото срещу избора на олимпийския шампион от Москва'80 за президент на Българската федерация по вдигане на тежести да бъде решено в срок до 30 дни.

Златев спечели извънредното Общо събрание на федерацията срещу Стефан Ботев, но впоследствие бяха подадени няколко жалби. По-късно част от тях бяха оттеглени, като остана само тази на спортен клуб „Христо Бъчваров“ от Сливен, представляван от Пламен Братойчев.

По-рано днес Златев бе на откриването на паметника на Милен Добрев в Житница, където говори и за състоянието на българските щанги.

„Личните спомени са много приятни и хубави. Той бе доста по-млад от нашето поколение, но в неговия период, който съвпадна с едни от най-трудните времена за тежката атлетика у нас, постигна резултати с още по-голяма стойност", признателен е големият шампион.

Проблеми

"Ние сме длъжни в памет на нашите предходни колеги, които вече близо сто години са създавали тази школа на световно ниво, да възобновим работата. Трябва да направим федерацията първо нормална, второ — да въведем ясна програма и да създадем условия, в които спортът да се развива без подобни проблеми. Всичко е налице, просто е нужна легитимация.

Снимка: Lap.bg

Трябва да стане веднага, за да не изпуснем световното първенство след няколко месеца и Олимпийските игри след две години. В противен случай има реална опасност участието на състезателите да бъде компрометирано.

В момента няма финансиране.

Всичко се прави въпреки това състояние. Отношението на Весела Лечева като председател на Българския олимпийски комитет, е положително — тя смята, че новото ръководство трябва да бъде легитимирано възможно най-скоро, за да започне работа", каза пред камерата ни Златев.

Има ли опасност за Карлос Насар?

"Да, има риск за участието на Карлос и останалите състезатели, ако ситуацията се запази по този начин. Последствията могат да бъдат сериозни за българските щанги. Нашият спорт има потенциал да носи медали за България, но това зависи от условията, в които се работи“, алармира той.

Автор: Емил Кацаров