„Не плачи, майко, не тъжи...“: Вдъхновението на Карлос Насар (ВИДЕО)

„Без корени, човек не може да расте, не може да даде нищо и не може да устои на нищо.“

Това не е изповед, а основата на една съвременна българска спортна и човешка философия. Философия, в която успехът не започва от медала, а от земята, от която тръгваш.

Пред bTV непобедимият Карлос Насар. Днес той ще преследва четвърта европейска титла. Мястото е Батуми, поредна територия, която Спортист №1 на България за 2024 и 2025 г., е готов да покори.

„Ние представляваме една песъчинка в пясъка в морето.“ И въпреки това – именно тази песъчинка може да остави следа.

„Но когато след себе си оставиш следа, след себе си оставиш пример, след себе си последваш доброто, което се следва от други хора, вече твоят живот има смисъл.“

Вдъхновението: Ботев като морален връх

„Аз се вдъхновявам единствено от нашите велики българи, които са ни давали пример. Вдъхновявам се от нашите планини и морета. Вдъхновявам се от нашите песни и танци. Вдъхновявам се от българите. Един от тях е Христо Ботев.“

И точно тук спортът спира да бъде просто състезание. Той става продължение на една много по-дълга битка – битката за характер.

„Не плачи, майко, не тъжи, че станах ази хайдутин...“

За него Ботев не е просто цитат от учебник. Той е символ на избор – да тръгнеш по трудния път, когато другият е по-лесен. Да оставиш сигурното, за да следваш смисъла.

„Когато имаш цели за постигане, за теб няма празници.“

В този свят няма пауза. Няма утре, ако днес не си готов. Никой не те чака да се свърши работата... Никой не му пука. Пука му само ако си първи.“

Това е суровата истина на върха. Но именно там се раждат шампионите.

„За да вземеш, първо трябва да дадеш. Това днес се нарича саможертва.“

И точно в тази саможертва се крие разликата между участие и величие.

Битката за върха

„Аз искам да дам всичко от себе си, отивам единствено и само за златния медал и искам отново българското знаме да е най-отгоре, където му е мястото“, надъхан е олимпийският, трикратен световен и трикратен европейски шампион.

Но дори отвъд рекордите и титлите остава нещо по-голямо:

„Искам да бъде запомнен с човечност и доброта. Нищо друго. Пример за подражание. Дори да не стана четири пъти олимпийски шампион.“

„Първо човек, после спортист.“

Това изречение затваря кръга. От Ботев до съвременния шампион, от саможертвата до медала – линията е една и съща. Българската линия!

За любовта с Александра, за болката и кой може да го разтопи и за торбите с пари, които отказа - чуйте още във видеото.