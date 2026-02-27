bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Две от трите жалби за избора на Асен Златев паднаха

Карлос Насар обвърза оставането си в България с промяната в управлението

Две от трите жалби за избора на Асен Златев паднаха

Две от трите жалби срещу избирането на олимпийския шампион от 1980 г. Асен Златев за президент на Българската федерация по вдигане на тежести, няма да стигнат до съда, научи bTV. 

Те бяха подадени ден, след като Златев получи 21 от 32 възможни гласа срещу досегашния президент Стефан Ботев. Той обаче не успя да встъпи в длъжност официално заради жалбите. 

Златев е подкрепен от олимпийския, световен и европейски шампион, а вече и двукратен Спортист на годината на България - Карлос Насар. Голямата звезда на щангите обвърза оставането си в страната с промяната на управлението.

Снимка: bgnes

Неплатени такси

Срещу избора на Златев се жалиха от ЦСКА, Аполон Стара Загора и Христо Бъчваров Сливен

Първите две жалби няма да бъдат разгледани, тъй като подателите им не са заплатили нужните такси. 

Остава третото обжалване, което е подадено от клуба на Пламен Братойчев - треньор на бронзовият медалист от олимпийските игри в Париж 2024 Божидар Андреев. 

Асен Златев: Подалите жалбите трябва да ги оттеглят по съвест (ВИДЕО)

Насар за жалбите

"Асен Златев е човекът, който ме задържа тук в България и човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава. Той има идея как нашата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, условие и най-вече още медали. Страницата не е затворена. Постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, вече може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство", каза Насар през декември 2025 г. 

"Ще направя всичко възможно да остана! Стефан Ботев не даде отчет за предната година. В момента се трупат разходи на федерацията, най-вероятно без намерение да ги плаща. Може да го питате дали иска да фалира федерацията и да саботира българските щанги! Действията му това казват! Ако не даваш отчет, няма как да вземеш бюджет от министерството. Никакви пари във федерацията не са влизали от външни лица. Глобата, която имаме, не се плаща. Отгоре на всичко се трупат разходи. Това е умишлено фалиране на федерацията!", коментира той преди дни след като бе награден за Спортист номер 1 на България за 2025 г. 

Срещу Ботев се подготвя и протест, който трябва да се състои на 5 март. Той е организиран от клубове от цялата страна, а Насар изрази подкрепата си за него.

 

 
Тагове:

такси жалби вдигане на тежести федерация стефан ботев Карлос Насар Асен Златев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Крем за ръце за малко за осуети жребия за Шампионска лига (ВИДЕО)

Крем за ръце за малко за осуети жребия за Шампионска лига (ВИДЕО)
Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!

Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!
Съдът отново потвърди, че Весела Лечева е председател на БОК

Съдът отново потвърди, че Весела Лечева е председател на БОК
Денят на мача! България излиза за втора победа по пътя към европейското първенство!

Денят на мача! България излиза за втора победа по пътя към европейското първенство!

Последни новини

Крем за ръце за малко за осуети жребия за Шампионска лига (ВИДЕО)

Крем за ръце за малко за осуети жребия за Шампионска лига (ВИДЕО)
Отново Реал - Сити в Шампионската лига! Вижте целия жребий!

Отново Реал - Сити в Шампионската лига! Вижте целия жребий!

СЛЕДЕТЕ С НАС: Жребиите за Шампионска лига и Лига Европа!

СЛЕДЕТЕ С НАС: Жребиите за Шампионска лига и Лига Европа!
Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!

Нова победа за Лора Христова! Подкрепиха я 21 000!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV