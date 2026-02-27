Две от трите жалби за избора на Асен Златев паднаха

Две от трите жалби срещу избирането на олимпийския шампион от 1980 г. Асен Златев за президент на Българската федерация по вдигане на тежести, няма да стигнат до съда, научи bTV.

Те бяха подадени ден, след като Златев получи 21 от 32 възможни гласа срещу досегашния президент Стефан Ботев. Той обаче не успя да встъпи в длъжност официално заради жалбите.

Златев е подкрепен от олимпийския, световен и европейски шампион, а вече и двукратен Спортист на годината на България - Карлос Насар. Голямата звезда на щангите обвърза оставането си в страната с промяната на управлението.

Неплатени такси

Срещу избора на Златев се жалиха от ЦСКА, Аполон Стара Загора и Христо Бъчваров Сливен.

Първите две жалби няма да бъдат разгледани, тъй като подателите им не са заплатили нужните такси.

Остава третото обжалване, което е подадено от клуба на Пламен Братойчев - треньор на бронзовият медалист от олимпийските игри в Париж 2024 Божидар Андреев.

Насар за жалбите

"Асен Златев е човекът, който ме задържа тук в България и човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава. Той има идея как нашата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, условие и най-вече още медали. Страницата не е затворена. Постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, вече може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство", каза Насар през декември 2025 г.

"Ще направя всичко възможно да остана! Стефан Ботев не даде отчет за предната година. В момента се трупат разходи на федерацията, най-вероятно без намерение да ги плаща. Може да го питате дали иска да фалира федерацията и да саботира българските щанги! Действията му това казват! Ако не даваш отчет, няма как да вземеш бюджет от министерството. Никакви пари във федерацията не са влизали от външни лица. Глобата, която имаме, не се плаща. Отгоре на всичко се трупат разходи. Това е умишлено фалиране на федерацията!", коментира той преди дни след като бе награден за Спортист номер 1 на България за 2025 г.

Срещу Ботев се подготвя и протест, който трябва да се състои на 5 март. Той е организиран от клубове от цялата страна, а Насар изрази подкрепата си за него.