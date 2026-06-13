Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Българин записа историческо бягане на 100 м Христо Илиев отново показа, че е най-добрият в родния спринт в момента Снимка: Българска Федерация Лека Атлетика

Христо Илиев записа най-бързото бягане от българин в историята на 100 м на турнир по лека атлетика в Атина (Гърция).

Националът отново показа, че е най-добрият в родния спринт в момента с постижение от 10.05 секунди (+3.2 м/с). Резултатът, постигнат с попътен вятър малко над допустимото, е най-силният за български атлет за всички времена. Рекордни все пак остават онези 10.13 секунди на Петър Петров от 1980 г.

Илиев завърши трети на 100 м в Атина, а победител стана Симон Верхерщратен (Белгия) с 9.97 секунди.

В края на месец февруари Христо постави нов национален рекорд в спринта на 60 м за мъже на закрито - 6.51 секунди.

Суперталант

Христо Илиев е роден на 3 януари 2005 г. в Сливен. Първите си стъпки в леката атлетика прави под ръководството на треньора Стефан Станев. За съжаление именитият специалист си отива от този свят на 12 февруари 2023 г.

В навечерието на третата годишнина от кончината му – на 11 февруари 2026 г. – Христо сбъдва мечтата му и поставя нов национален рекорд от 6.54 секунди. Легендарното постижение на Петър Петров вече е в историята след близо половинвековно царуване.

В момента Илиев работи с една от най-добрите български треньорки в спринта – Валя Демирева.