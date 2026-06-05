Други Публикувано в Валери Генов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Саръбоюков пред bTV: Не е заради парите, просто се забавлявам Най-сладко е да спечелиш всичко с последния опит, щастлив е Божидар след триумфа в Рим Снимка: bgnes

Българската звезда в скока на дължина Божидар Саръбоюков продължава впечатляващото си представяне на международната сцена. След победата си в Диамантената лигав Рим той говори за bTV.

„Резултатите бяха изключително близки. До последно всичко беше отворено. Според мен това беше най-силната Диамантена лига от началото на сезона. Единствено Фурлани липсваше. Радвам се, че успях в шестия опит да направя този скок и всичко се получи по най-добрия начин“, заяви Саръбоюков.

Най-сладко е накрая...

„Всеки скачач усеща колко е скокът му. Дори без да видя къде съм паднал, знаех, че съм направил силен опит. Първото, което чакаш, е да видиш дали флагът ще бъде бял или червен. За мое щастие беше бял. Дори имаше резерв в скока, което ме радва още повече“, каза топатлетът ни за шампионския скок.

Особено ценен за него е начинът, по който е дошла победата.

„Най-сладкото е, че всичко се реши в последния опит. Аз скачах последен и всичко зависеше от мен. Да вземеш първото място по този начин е невероятно усещане. Доволен съм не само от резултата, а и от това, че успях да се преборя.“

Саръбоюков призна, че атмосферата на "Олимпико" също е допринесла за силното му представяне.

„Стадионът беше пълен. Обстановката беше уникална. Понякога още ми е трудно да осъзная, че вече се състезавам в Диамантената лига.“

Българинът коментира и дискусиите около сектора за приземяване. Според него е имало проблеми с поддръжката на пясъка.

„Говорихме по темата още по време на състезанието. На моменти се виждаше, че пясъкът не е загладен перфектно. Имаше неравности и това беше видимо. Не беше най-добрата организация в тази част. За съжаление подобни неща се случват. По-важният въпрос е на кого точно ще се случи в дадения момент.“

Въпреки това той подчерта, че подобни фактори не са повлияли на концентрацията му.

„Още преди ситуацията да стане тема, виждах как изглежда секторът. Но по време на състезание няма какво да направиш. Трябва да се адаптираш към условията.“

Мотивация

Саръбоюков призна, че най-голямата му мотивация идва от силната конкуренция в световния елит.

„В Китай също имаше много сериозна конкуренция. Завърших втори и трети, което е добро постижение. Но когато видя какви резултати се правят в Диамантената лига, нещо се отключва в мен. Това ме кара да искам още повече и да показвам най-добрата си форма.“

За младия българин най-важното остава удоволствието от спорта.

„Щастлив съм. Правя това, което обичам. Като дете гледах тези състезания по телевизията и мечтаех един ден да бъда там. Днес вече се боря за призовите места. Това е най-голямото удовлетворение. Не става въпрос за пари или нещо друго – просто се забавлявам и правя това, което обичам.“

Лекоатлетът не скри колко много означава за него подкрепата на българските фенове.

Подкрепа от България

„Коментарите и подкрепата ме мотивират. Радвам се, че хората започват да следят леката атлетика и да се радват на успехите ни. Това е спортът, който стои в основата на всички останали олимпийски дисциплини и заслужава повече внимание.“

Според Саръбоюков интересът към неговите успехи вече започва да се усеща както в България, така и в чужбина.

„Да, усеща се промяна. Все още не се смятам за толкова разпознаваем, но отношението постепенно се променя. А когато хората започнат да обръщат внимание на това, което правиш, разбираш, че вървиш в правилната посока.“