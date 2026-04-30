bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Рекордьорът Христо Илиев гледа към върха на 100 метра

Петър Петров му е пожелал нов рекорд

Спринтьорът Христо Илиев заяви в интервю за БФЛА, че не е очаквал толкова силен старт на сезона, но резултатите са повишили амбициите му за откритата кампания.

Постижението му от 6.53 сек. на 60 м от Балканиадата в Белград (21 февруари) беше ратифицирано като европейски рекорд за младежи до 23 години.

Снимка: Reuters

През същия месец Илиев три пъти подобри и националния рекорд при мъжете, като го свали до 6.51 сек. на държавното първенство в София. Така той изпревари дългогодишното върхово постижение на Петър Петров (6.58 сек.).

„Не очаквах чак такива резултати. Радвам се, че рекордът беше ратифициран. Доволен съм от сезона, макар че не съм напълно удовлетворен от представянето си на световното първенство“, коментира 21-годишният атлет, визирайки отпадането си в сериите в Торун с 6.63 сек.

Илиев сподели и за разговор с Петър Петров, който го е насърчил да атакува и рекорда на 100 метра. „Каза ми, че имам голям потенциал, стига да съм здрав“, добави той.

Силните резултати мотивират спринтьора да продължи развитието си. Основните му цели за летния сезон са подобряване на националния рекорд на 100 м и силно представяне на европейското първенство във Великобритания.

„Ако съм здрав, вярвам, че мога да постигна много добри резултати. С Валя Демирева работим отлично и очаквам силни бягания на 100 метра“, каза още Илиев.

Тагове:

лека атлетика рекорд Петър Петров 100 метра спринт 60 метра Христо Илиев Валя Демирева

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV