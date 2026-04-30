Рекордьорът Христо Илиев гледа към върха на 100 метра

Спринтьорът Христо Илиев заяви в интервю за БФЛА, че не е очаквал толкова силен старт на сезона, но резултатите са повишили амбициите му за откритата кампания.

Постижението му от 6.53 сек. на 60 м от Балканиадата в Белград (21 февруари) беше ратифицирано като европейски рекорд за младежи до 23 години.

През същия месец Илиев три пъти подобри и националния рекорд при мъжете, като го свали до 6.51 сек. на държавното първенство в София. Така той изпревари дългогодишното върхово постижение на Петър Петров (6.58 сек.).

„Не очаквах чак такива резултати. Радвам се, че рекордът беше ратифициран. Доволен съм от сезона, макар че не съм напълно удовлетворен от представянето си на световното първенство“, коментира 21-годишният атлет, визирайки отпадането си в сериите в Торун с 6.63 сек.

Илиев сподели и за разговор с Петър Петров, който го е насърчил да атакува и рекорда на 100 метра. „Каза ми, че имам голям потенциал, стига да съм здрав“, добави той.

Силните резултати мотивират спринтьора да продължи развитието си. Основните му цели за летния сезон са подобряване на националния рекорд на 100 м и силно представяне на европейското първенство във Великобритания.

„Ако съм здрав, вярвам, че мога да постигна много добри резултати. С Валя Демирева работим отлично и очаквам силни бягания на 100 метра“, каза още Илиев.