Христо Илиев с нов национален рекорд! (ВИДЕО)

Закова 6.51 секунди на 60 метра

Христо Илиев с пореден национален рекорд! Талантът от Сливен, възпитаник на Валя Демирева, продължава с впечатляващите си изяви през сезона.

За трети път този месец той подобри националния рекорд на България на 60 метра, като спечели титлата на България с невероятните 6.51 сек.

Христо Илиев е балкански шампион с национален рекорд!

По-рано Христо стана балкански шампион в Белград с 6.53 сек, което също бе нов европейски рекорд за младежи под 23 години. През месеца той вече бе подобрил националния рекорд с 6.54 сек, като продължава да сваля стотни от личния си връх.

Припомняме, че до зимата на 2026 г. рекордът на България на 60 м при мъжете беше 6.58 сек на Петър Петров от преди 48 години.

Втори днес в "Асикс Арена" също с личен рекорд от 6.60 секунди завърши Никола Караманолов. Той остана на 1 стотна от норматива за участие на световното първенство в зала в Торун (Пол) през март. Трети с лично върхово постижение от 6.80 сек се нареди Деян Цветанов.

В тройния скок при мъжете Божидар Саръбоюков защити титлата си с личен рекорд от 16.61 метра. Европейският шампион в скока на дължина в зала от Апелдоорн 2025 ще се включи и в още две дисциплини – дълъг скок и скок на височина.

При жените в тройния скок първа се нареди Александра Начева с 13.81 метра. След близо двегодишно отсъствие от сектора пред родна публика тя се завърна с два успешни опита от по 13.67 и 13.81 метра, които ѝ донесоха златния медал.

48 години никой не стигна дотук: Вижте новия властелин на спринта (ВИДЕО)
България лека атлетика рекорд шампион спринт 60 метра Христо Илиев Бълканите

