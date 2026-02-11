bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бягане за историята – падна българският рекорд на 60 метра

Христо Илиев подобри постижението на легендарния Петър Петров

Бягане за историята – падна българският рекорд на 60 метра

Падна един от най-силните и стари рекорди в българската лека атлетика!

Христо Илиев е новият български крал в спринта под покрив, след като постигна 6.54 секунди в полуфиналите на силния турнир в Белград.

Илиев беше подкрепен лично от президента на БФЛА Георги Павлов.

Рекордът

"Изключително щастлив съм, че станах свидетел на живо на този невероятен успех за българската лека атлетика! Честито на треньора на Христо - Валя Демирева, както и на цялото ни атлетическо семейство", заяви Павлов.

С този резултат възпитаникът на Валя Демирева подобри националния рекорд на легендата Петър Петров, който постига 6.58 секунди през далечната 1978 година.

Петър Петров напуска училище, за да стане олимпийски медалист (ВИДЕО)

И норматив

Освен че прати Илиев на финала, който е по-късно тази вечер, постижението е и покрит норматив за световното първенство в зала в Полша през март.

лека атлетика рекорд петър петров белград бягане Христо Илиев 60 м

