Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Никола Цолов след триумфа: Това е компенсация за Канада! Борих се докрай, не се отказах, каза единственият българин във Формула 2 Снимка: Lap.bg

Страхотно представяне и победа за Никола Цолов в Гран при на Монако от Формула 2!

Българинът бе изключително стабилен по живописните улици на Монте Карло и успя да си осигури качване на най-високото стъпало на почетната стълбица за трети път през сезона.

Той има в актива си победа в същинския старт в Мелбърн и от спринта в Маями през настоящия сезон.

Триумфът му в Монако обаче е по-сладък, тъй като дойде след разочарование в Монреал.

Компенсацията

В предишния състезателен уикенд Цолов завърши 14-и в спринта, като получи 10-секундно наказание. В същинската надпревара пък бе четвърти, но нова санкция го прати извън зоната на точките и на 12-о място.

Снимка: Lap.bg

"Невероятно усещане да спечеля за трети пореден път в Монако - два пъти във Формула 3 и сега във Формула 2. Усещаме все едно мисията ми на тази писта е почти изпълнена. Наистина обичам това място. В квалификацията бях първи в моята група, но за съжаление се разминах за малко с полпозишъна. Днес се борих до финала, в нито един момент не се отказах. Рафа Камара също беше много бърз. Ние избрахме по-добра стратегия в бокса, така че се чувствам невероятно. Страхотна компенсация за случилото се в Канада.", бяха първите думи на българина след важната победа.

"През цялата първа фаза на състезанието натисках, за да съм близо до Рафа, опитвайки се да го накарам да сгреши, което беше моята цел. В даден момент усетих, че гумите заминават и в същата обиколка аз реших да спра в бокса, защото едвам минах през фибата, така че беше доста напечено. След това се постарах да направя чиста първа обиколка след стопа ми, беше много хлъзгаво, но се справих, след което изпреварих и Камара, и Алекс Дън.", добави той.

Класирането

Заслужената победа означава още 26 точки в актива на Цолов за класирането при пилотите. Така той е втори, като изостава само на точка от Габриеле Мини.

Снимка: Lap.bg

Пистата в Монте Карло пък се превръща в негова любима. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" има два успеха като част от Формула 3 на тези улици - в спринта от 2024 и в същинската надпревара през 2025 г.

"Да спечелиш в Монако е най-доброто усещане на света. Във Формула 2 е още по-добро, отколкото във Формула 3. След трудните моменти от последните два уикенда победата е още по-сладка", каза българинът.

Следващият старт за сезона във Формула 2 ще е в Барселона на 13 и 14 юни.