на живо
Никола Цолов пред bTV: Пистата е трудна! Ще дам газ! (ВИДЕО)

Директно от Бокс номер 6 на новата писта край Самоков A1 Motor Park

Той е звезда от световно ниво в моторните спортове! Завърши сезона във Формула 3 миналата година на второ място, а във Формула 2 изуми всички с победата си в Гран при на Австралия!

Без съмнение бъдещето е светло пред Никола Цолов и той е най-удачният избор да сложи началото на нещо, което ще помогне на всичките му малки фенове, вдъхновил се и тръгнали по неговия път. 

Родният пилот на "Кампос Рейсинг" бе първият, който кара по новата писта край Самоков A1 Motor Park.

Техника и вълнение

"Усещането е уникално. Нямам търпение. Ще дам газ, за да видим как е пистата. Много е красива и много по-добра от това, което очаквах. Да я видя готова днес е уникално чувство и да карам по-рано днес беше много забавно.

Много е технична, понеже има различни типове завои. Начинът, по който трябва да караш, е различен навсякъде. Това я прави доста по-забавна и трудна. Вълнувам се! Ще дам газ!", каза Никола Цолов пред bTV. 

 
 
 
Пистата

A1 Motor Park ще има лиценз за стартове от Формула 3 и MotoGP. 

Тя е с дължина 4 км, има 15 завои - 8 леви и 7 десни. 

Пистата е предвидена за атрактивни състезания, като капацитетът на зрителите е 20 000 човека. 

Цолов мина по нея с болида си, а заради поддръжката на мощната машина от Австрия пристигна специален екип на "Ред Бул". 

 
 
 
