Кървава Коледа в Аделаида: Световен шампион прегази жена си

Австралийският колоездач Роан Денис, който обяви, че 2023-а ще е последна в неговата кариерата, е обвинен за смъртта на съпругата си Мелиса Денис.

Съобщава се, че Мелиса е била блъсната от шофьор в Аделаида, Австралия, през нощта на 30 декември и е починала от раните си в болницата на следващата сутрин. Роан е обвинен, че я е ударил с пикапа си.

Според Australian Broadcasting Corporation (ABC) двукратният световен шампион е обвинен в "убийство чрез непредпазливо шофиране и застрашаване на човешки живот". Той е освободен под гаранция и се очаква да бъде изправен пред съда на 13 март.

32-годишната г-жа Денис, беше успешна както в колоезденето на шосе, така и на писта. Световна шампионка е в отборното преследване, победител в обиколката на остров Чонгмин през 2012 г. Тя се оттегли от активния спорт в края на 2017 г. Участва на олимпийските игри в Лондон и Рио де Жантейро. Жени се за Роан Денис през 2018-а. Двамата имат две деца.

Renowned professional cyclist Rohan Dennis has been arrested in Adelaide, accused of hitting his wife with his car. She sustained serious injuries before dying in hospital this morning. pic.twitter.com/O1VTKmboMS