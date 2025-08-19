bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Премина в по-слаб отбор и си смени името

Бен Доук вече не е Бен

Премина в по-слаб отбор и си смени името
На "Анфийлд" няма почивка. Ливърпул продължава да купува и продава футболисти, като Арне Слот вече почти е сформирал идеалния си отбор. Очакват се още нови имена в състава на мърсисайдци, като вече няколко футболисти бяха продадени.

Най-скорошният е Бен Доук, който вече е част от Борнемут за 25 милиона паунда. Младият талант обаче направи нещо нетипично, когато трябваше да бъде представен.

След шампионската титла: Ливърпул изпъди 7 играчи

Смяна на името

Той помоли клуба да го представи като Ганън Доук, с което изненада всички фенове на "черешките". Ганън е презимето на футболиста, което той харесва повече от истинското му име Бен.

През миналия сезон той направи добро впечатление, като беше под наем в Мидълзбро. В Чемпиъншип той изигра 24 мача, в които вкара 3 гола и направи 7 асистенции. Той напуска Ливърпул след 10 официални мача, след като се присъедини към "червените" от Селтик през 2021 г.

Снимка: tribuna.com

"Чувствам, че това е правилното време за мен и е прекрасна възможност да играя по-често футбол на високо ниво. Отборът играе хубав футбол. Бърз е и пасва на стила ми, затова почувствах, че не мога да кажа "не" на тази възможност", сподели Доук при пристигането си на "Виталити".

"Бен е страхотен млад талант, който показа качества на високо ниво, въпреки възрастта му. Той ще донесе скорост и енергия, които ще паснат на нашия модел и ние с радост ще му помогнем да разгърне потенциала си в Борнемут", каза спортният директор Тиаго Пинто.

Трансферите

19-годишният шотландец не е първият от школата на Ливърпул, който напуска отбора това лято. Куивин Келъхър, Джарел Куанса, Тайлър Мортън, Трент Александър-Арнолд и Нат Филипс също смениха клубната си принадлежност. Също така Луис Диас и Дарвин Нунес преминаха съответно в Байерн Мюнхен и Ал Хилал.

 
 
 
На "Анфийлд" пристигнаха Флориан Вирц, Юго Екитике, Джереми Фримпонг, Милош Керкез, Гиорги Мамардашвили и Джовани Леони, като се очаква и Марк Гехи и Александър Исак да облекат червената фланелка до края на трансферния прозорец, който е след 2 седмици.

По данни на Transfermarkt, Ливърпул е дал почти 397 милиона евро за трансфери и е инкасирал печалба от малко над 258 милиона за продадени играчи. 

„Алчен негодник": Феновете на Нюкасъл с послание към Александър Исак

Тагове:

футбол ливърпул лято селтик червените анфийлд черешки мидълзбро трансфери борнемут мърсисайдци Александър Исак Луис Диас Трент АлександърАрнолд Дарвин Нунес Арне Слот флориан вирц джереми фримпонг бен доук Юго Екитике тиаго пинто виталити

