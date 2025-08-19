Премина в по-слаб отбор и си смени името

На "Анфийлд" няма почивка. Ливърпул продължава да купува и продава футболисти, като Арне Слот вече почти е сформирал идеалния си отбор. Очакват се още нови имена в състава на мърсисайдци, като вече няколко футболисти бяха продадени.

Най-скорошният е Бен Доук, който вече е част от Борнемут за 25 милиона паунда. Младият талант обаче направи нещо нетипично, когато трябваше да бъде представен.

Смяна на името

Той помоли клуба да го представи като Ганън Доук, с което изненада всички фенове на "черешките". Ганън е презимето на футболиста, което той харесва повече от истинското му име Бен.

През миналия сезон той направи добро впечатление, като беше под наем в Мидълзбро. В Чемпиъншип той изигра 24 мача, в които вкара 3 гола и направи 7 асистенции. Той напуска Ливърпул след 10 официални мача, след като се присъедини към "червените" от Селтик през 2021 г.

"Чувствам, че това е правилното време за мен и е прекрасна възможност да играя по-често футбол на високо ниво. Отборът играе хубав футбол. Бърз е и пасва на стила ми, затова почувствах, че не мога да кажа "не" на тази възможност", сподели Доук при пристигането си на "Виталити".

"Бен е страхотен млад талант, който показа качества на високо ниво, въпреки възрастта му. Той ще донесе скорост и енергия, които ще паснат на нашия модел и ние с радост ще му помогнем да разгърне потенциала си в Борнемут", каза спортният директор Тиаго Пинто.

Трансферите

19-годишният шотландец не е първият от школата на Ливърпул, който напуска отбора това лято. Куивин Келъхър, Джарел Куанса, Тайлър Мортън, Трент Александър-Арнолд и Нат Филипс също смениха клубната си принадлежност. Също така Луис Диас и Дарвин Нунес преминаха съответно в Байерн Мюнхен и Ал Хилал.

На "Анфийлд" пристигнаха Флориан Вирц, Юго Екитике, Джереми Фримпонг, Милош Керкез, Гиорги Мамардашвили и Джовани Леони, като се очаква и Марк Гехи и Александър Исак да облекат червената фланелка до края на трансферния прозорец, който е след 2 седмици.

По данни на Transfermarkt, Ливърпул е дал почти 397 милиона евро за трансфери и е инкасирал печалба от малко над 258 милиона за продадени играчи.

