Катастрофа за борците ни на световното в Самоков

И в началото на третия ден на световното първенство по борба (U20) за кадети и девойки - българите допуснаха серия от поражения. Най-болезнена беше тази на Есад Бозали в репешажа в категория до 57 кг. кг. Той беше победен от иранеца Аршиа Хадади с 0:10 и технически туш за 2:12 минути, така че няма да се бори за бронзов медал.

При 61-килограмовите Ердал Галип допусна тежка загуба с 0:11 и технически туш за 2:47 минути от японеца Оседо Такито.

Григор Чернаков (кат. до 86 к) преклони глава пред иранеца Ясер Рахмани - 0:10 и технически туш за 4:07 мин.

Останалите резултати на българите

Категория до 65 кг

Денис Наим: 3:2 Айк Казарян (Гър) - в квалификациите; загуба с технически туш (0:10) от Санярбек Рустамбеков (Узб) - на 1/8-финал

Категория до 70 кг

Калоян Атанасов: 3:1 срещу Денис Кодаков Хил (Исп) - в квалификациите; 4:8 срещу Тао Вей (Кит) - на 1/8-финал

Категория до 74 кг

Стилиян Джоров: загуба с технически туш (0:10) от Аханазар Новрузов (Азер) - за 3:28 минути

Категория до 79 кг

Иван Андонов: загуба с технически туш (0:11) от Алп Бегенджов (Тадж) - за 3:31 минути

Категория до 92 кг

Никола Петров: загуба с технически туш (0:10) от Тухид Нури (Иран) - за 3:47 минути

Категория до 97 кг

Андриан Вълканов: загуба с технически туш (0:10) от Константин Петриашвили (Груз)

Категория до 125 кг

Диан Мънев: загуба с 0:5 от Хосей Фуджита (Яп)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK