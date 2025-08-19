Катастрофа за борците ни на световното в Самоков

И в началото на третия ден на световното първенство по борба (U20) за кадети и девойки - българите допуснаха серия от поражения. Най-болезнена беше тази на Есад Бозали в репешажа в категория до 57 кг. кг. Той беше победен от иранеца Аршиа Хадади с 0:10 и технически туш за 2:12 минути, така че няма да се бори за бронзов медал.
При 61-килограмовите Ердал Галип допусна тежка загуба с 0:11 и технически туш за 2:47 минути от японеца Оседо Такито.
Григор Чернаков (кат. до 86 к) преклони глава пред иранеца Ясер Рахмани - 0:10 и технически туш за 4:07 мин.
Останалите резултати на българите
Категория до 65 кг
Денис Наим: 3:2 Айк Казарян (Гър) - в квалификациите; загуба с технически туш (0:10) от Санярбек Рустамбеков (Узб) - на 1/8-финал
Категория до 70 кг
Калоян Атанасов: 3:1 срещу Денис Кодаков Хил (Исп) - в квалификациите; 4:8 срещу Тао Вей (Кит) - на 1/8-финал
Категория до 74 кг
Стилиян Джоров: загуба с технически туш (0:10) от Аханазар Новрузов (Азер) - за 3:28 минути
Категория до 79 кг
Иван Андонов: загуба с технически туш (0:11) от Алп Бегенджов (Тадж) - за 3:31 минути
Категория до 92 кг
Никола Петров: загуба с технически туш (0:10) от Тухид Нури (Иран) - за 3:47 минути
Категория до 97 кг
Андриан Вълканов: загуба с технически туш (0:10) от Константин Петриашвили (Груз)
Категория до 125 кг
Диан Мънев: загуба с 0:5 от Хосей Фуджита (Яп)
