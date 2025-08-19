bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Няма прошка! ЦСКА показа вратата на още един нежелан

Няма прошка! ЦСКА показа вратата на още един нежелан
Ръководството на ЦСКА обяви поредна раздяла с ключово лице. Този път става въпрос за Зюмюр Бютучи, който също се разделя по взаимно съгласие с 31-кратните шампиони. По-рано същото стори и Лиъм Купър, а неясни остават финансовите параметри по тези решения на клуба. "Офанзивният футболист Зюмюр Бютучи вече не е част от състава на ЦСКА. Днес клубът и играча прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие.

С червената фланелка Бютучи изигра 20 мача, в които отбеляза 5 попадения. ЦСКА желае на Зюмюр Бютучи успех в бъдещите предизвикателства", написаха от "Армията" във вторник по обяд.

20 мача и 5 гола за ЦСКА

В началото на август Бютучи скочи да се бие с вратаря Фьодор Лапоухов. След случилото се косоварят не успял да сдържи нервите си, а на треньора Душан Керкез казал, че си тръгва от тренировка. Всичко това не се харесало на босненския специалист и той настоя пред ръководството крилото повече да не е част от отбора.

Снимка: cska.bg

Според информациите в Норвегия - местният Викинг има интерес да си върне опитното крило, което беше най-скъпият футболист на ЦСКА, наравно с Йоанис Питас.

 

Министър Иван Пешев пред bTV: Търсим терен за нов Национален стадион (ВИДЕО)

 

Именно за норвежкия отбор офанзивният футболист има най-много срещи в кариерата си - 154, в които се отчете с 23 гола и 30 асистенции. Бютучи има и норвежко гражданство, така че връщането му не е твърде нелогично, особено при политиката на Викинг да привлича повторно бивши футболисти на отбора.

Кошмара: ЦСКА – Левски е Бока – Ривър на България (ВИДЕО)

 

цска бой армията крило Душан Керкез лиъм купър зюмюр бютучи Лапоухов Питас

