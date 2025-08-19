bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Баскетбол

Мощно напред! Къде и кога да гледате решителния мач на България?

Баскетболистите гостуват на Нидерландия в сряда (20 август)

Баскетболните национали вече са в Нидерландия, където им предстои решителен сблъсък от предварителните световни квалификации.

Къде и кога да гледате мача

Съдбовният мач от предварителните квалификации за световното първенство може да гледате в сряда (20 август) от 20:30 часа пряко по bTV Action. Коментарното ни студио преди двубоя започва половин час по-рано. Очаквайте ексклузивни мнения, видеа и анализи в студиото ни!

Сметките

Тимът на Росен Барчовски ще търси задължителна победа с поне 7 точки разлика срещу домакините, за да премине към основната фаза на пресявките.

Снимка: Lap.bg

Досега България има две загуби и една победа, като заема последното място в групата.  

В първите два мача от предварителните квалификации "лъвовете" отстъпиха съответно на Австрия (76:88) и Нидерландия (70:81). Последва важна победа над Австрия у дома с 87:76. Именно този успех запази шансовете на България за класиране за следващата фаза на пресявките по пътя към Катар 2027.

Снимка: Lap.bg

За мача в Алмере Барчовски ще може да разчита на Александър Стоименов, който пропусна домакинството в Ботевград заради травма. От сметките отпадна гардът Лъчезар Тошков.

Александър Стоименов - момчето, което играеше на измислени кошове и стигна до националния отбор (ВИДЕО)

