Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Никола Цолов увеличи аванса си на върха във Формула 2 Българският пилот завърши четвърти в спринта в Белгия

Никола Цолов увеличи преднината си на върха във Формула 2, след като завърши четвърти в спринта за Гран При на Белгия.

Така Българския лъв от "Кампос Рейсинг" добави 5 точки към актива си в генералното класиране и вече има 146 срещу 124 за преследвача си Габриеле Мини, който не финишира.

Надпреварата днес бе спечелена от Джошуа Дюрксен, който завърши пред Мартиниус Стеншорн и Дино Беганович.

Утре от 11:00 ч. българско време стартира основното състезание, в което Цолов ще потегли от четвърто място.

На крачка от подиума

Цолов бе четвърти в квалификацията и по правилото за обърнатата решетка днес започна спринта от седма позиция. Българинът обаче преодоля двама още на старта и завърши първата обиколка пети, а в челото Мартиниус Стеншорн изпревари Себастиан Монтоя и бе първият с обиколка под две минути, за да изгради стабилна преднина.

Междувременно съперниците на Цолов за титлата също напреднаха след старта. Рафаел Камара се изкачи на осмо място, а Габриеле Мини напредна с две позиции до 12-а. Италианецът от МП Моторспорт обаче направи принудителен бокс и впоследствие отпадна, а бразилецът от Инвикта спечели само още едно място и финишира седми.

В 11-ата обиколка Стеншорн загуби първото си място за сметка на Джошуа Дюрксен, а в този момент Цолов все още караше на петото място зад стартиралия от първа позиция Себастиан Монтоя. Предвид класирането на останалите му конкуренти, българинът караше предпазливо и без рискове от нежелано отпадане.

Цолов доближи колоната в челото два пъти, но и в двата случая устремът му бе спиран от автомобил на сигурността. Вторият се появи на трасето четири обиколки преди края заради завъртане на Джон Бенет, а рестартът бе даден в началото на последната обиколка. Българинът се възползва, атакува Монтоя в завой номер 1 и го изпревари.