Други Публикувано в Иво Бързаков Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Момчето се завърна, макар никога да не си бе тръгвало! Люис Хамилтън чака дълго за победа във Формула 1 Снимка: Reuters

1 година, 10 месеца и 17 дни. Точно толкова трябваше да чака Люис Хамилтън, за да спечели отново във Формула 1.

След 105 победи и години осеяни с шампанско и празненства, сякаш този Люис, когото познавахме, вече го нямаше. Беше си отишъл безвъзвратно. Загубен, някъде там в Абу Даби след кошмарния финал на сезон 2021.

Новината в края на 2024 г., че напуска Мерцедес и отива във Ферари, ни даде надежда, че скоро ще чуем "Люис е отново тук!".

Мъчителните дни обаче продължиха. Тъмните облаци се настаниха в Маранело, а въпросът в Италия беше „Само маркетингов трик ли бе Хамилтън?“. Това породи съмнения в най-великия пилот в историята на Формула 1 дали още го може. Някои фенове не спираха да вярват. "Спомни си кой си, Люис", бе гласът на един от тях. И Люис го направи!

Снимка: Reuters

Повече от година, след като се премени в червено, дойде първият подиум, а в Барселона Люис ни показа, че още е тук.

На 41 години, 5 месеца и 7 дни британецът се превърна в най-възрастният победител във Формула 1 през 21-ви век. Никой друг не бе печелил победа, навършвайки 40 години, но той го стори, за да затвърди величието си.

Снимка: Reuters

Победа за историята

Първи успех с легендарния отбор на Ферари и общо 106. Победа, в която малцина вярваха, че въобще някога ще дойде. Случайно или не – тя дойде в 7-ия старт за сезон 2026-а и доближи 7-кратния световен шампион до върха в класирането.

Това нареди Люис до малцината пилоти, стигали до триумф с Ферари и Макларън. Другите освен него са величията – Ален Прост и Ники Лауда и още двама световни шампиони – Кими Райконен и Фернандо Алонсо.

А триумфът донесе и нов рекорд в колекцията на Хамилтън. Той стана пилотът с най-много победи в Гран При на Испания, подобрявайки досегашното постижение, което държеше заедно с единствения друг пилот със 7 титли – Михаел Шумахер.

Дали това не е знак от съдбата? Предстои да разберем, но Люис се завърна, макар че никога не си беше тръгвал!