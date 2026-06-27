Други Публикувано в Дани Атанасова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Министър Енчо Керязов: Ще има увеличение на парите за спорт, но не с 30% (ВИДЕО) Той откри държавното първенство по скокове на батут

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че се очаква повишение на парите за спорт у нас, както поиска и Асоциацията на българските спортни федерации.

Отделянето на още средства от държавния бюджет няма да повиши разполагаемата сума за спорт с 30% обаче, заяви министърът.

Днес, 27 юни, Керязов бе специален гост на откриването на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол.

Бюджетът

"Имам уверението на финансовия министър, че бюджетът ни ще бъде увеличен, разбира се, не с 30%. Проведохме един много конструктивен разговор. В него участва и председателят на парламентарната Комисия по въпросите на младежта и спорта Петър Стойчев", каза Енчо Керязов.

Министър Керязов увери, че вече е провел срещи с всички представители на спортни федерации, като приоритет е решаването на проблемите в шаха и щангите.

Снимка: ММС

Заради неразбирателство между съществуващите две федерации, българските шахматисти са заплашени да не участват на международни турнири. Във федерацията по вдигане на тежести пък избраният в края на 2025 г. за президент Асен Златев не може да встъпи в длъжност заради жалба от предшественика му Стефан Ботев.

Държавното първенство

Керязов заяви, че предстои смяна на ръководството на "Национална спортна база".

"Няма никакво значение кои ще бъдат хората. Важно е да бъде сменен начинът на управление в дружествата. Мога да ви уверя, че дружествата ще бъдат с нов подход на работа. С изключително внимание подхождаме към този въпрос.

[embed type="image" id="2113848069"]

Мисля, че имената на конкретните хора не вълнуват обществото и хората. Хората се вълнуват единствено спортните съоръжения да бъдат стопанисвани прозрачно", заяви той.

Керязов откри държавното първенство по скокове на батут в обнвената зала "Диана". В него участват представители на 11 клуба. Днес са финалите по синхронен батут, а утре ще се състоят финалите в дисциплината индивидуален батут.