Други Публикувано в Цветанка Ризова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Министърът Енчо Керязов пред bTV: 80% от служителите са работили под натиск (ВИДЕО) Ситуацията е напрегната - трябва в шахмата и във вдигането на тежести да се разберат, коментира министърът на спорта

„Встъпих в длъжност преди малко повече от месец и още от първия ден е ясно – предстои сериозна работа, проверки и задълбочен анализ. В системата има натрупано ниско доверие и напрежение, което трябва да бъде преодоляно", каза в ефира на "Лице в Лице" министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Той е провел срещи с всички директори на дирекции в повереното му ведомство. Направена бе анонимна електронна анкета, която показва тревожен резултат – около 80% от служителите признават, че са вземали решения под натиск от по-високо ниво.

"Ситуацията е напрегната. При шахмата има сериозни проблеми и напрежение, включително около Нургюл Салимова. Това не е изолиран случай – има вътрешни конфликти и съдебни спорове, които блокират развитието. Получено е и писмо от ФИДЕ за санкции и глоби, но в момента водим активен диалог, за да осигурим участие на българските състезатели на олимпиадата.

Всички страни искат обединение, но лични конфликти пречат на процеса. Работи се по намиране на устойчиво решение.

При вдигането на тежести също има тежки наследени проблеми и дългове от около 1,7 млн. лева. Водят се разговори с федерацията и ключови фигури в спорта, за да се намери изход с помощта на държавата, спонсори и диалог. Целта е да не се допусне България да остане без участие на важни международни състезания", обясни още Керязов.

Постъпили са и сигнали за нарушения в други федерации, включително в кану-каяка. Всички случаи се проверяват внимателно, включително и от АДФИ. Ако има злоупотреби – ще има последствия, обеща новият министър.

По отношение на стадион "Българска Армия" – изпълнителят е направил значителни инвестиции над първоначално договорените. Обсъжда се дългосрочно партньорство при ясно разписани ангажименти, включително вариант за 50/50 модел на управление.

Според Керязов, държавните спортни дружества трябва да се управляват ефективно, с ясни бизнес планове и строг контрол върху всеки вложен обществен ресурс. Те не трябва да бъдат бреме, а работещи структури със социална и обществена функция. Предстои назначението на нови управители.

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