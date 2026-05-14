Сена пред Прост, Хамилтън зад Шумахер: класация подпали мрежата

Кой е най-великият пилот в историята на Формула 1

Легендарният аржентинец Хуан Мануел Фанджо отново напомни защо името му остава символ на съвършенството във Формула 1.

Според класация на британското издание The Telegraph именно петкратният световен шампион е най-великият пилот в историята на спорта, изпреварвайки Михаел Шумахер и Люис Хамилтън.

Класацията предизвика сериозни дискусии сред феновете на моторните спортове, тъй като поставя на върха човек, чиито успехи са постигнати в една от най-опасните епохи на Формула 1. Фанджо печели пет световни титли през 50-те години – време, в което всяко състезание е било битка не само за победа, но и за оцеляване.

Как е съставена класацията?

Журналистите от The Telegraph първоначално селектират 51 пилоти. В списъка попадат състезатели, които:

са ставали световни шампиони;
имат поне седем победи в Гран при;
или притежават над 15% успеваемост при минимум десет старта.

След това експертите оформят финален Топ 20, оценявайки пилотите по редица критерии:

световни титли;
победи;
пол позишъни;
процент успеваемост;
дълголетие в спорта;
влияние върху Формула 1;
конкуренция в тяхната ера;
субективна оценка за талант и доминация.

Големите имена в Топ 10

След Фанджо на второто място се нарежда Михаел Шумахер – пилотът, който доминираше във Формула 1 в началото на новия век със своите седем световни титли. Трети е Люис Хамилтън, който изравни рекорда на Пилето и продължава да бъде едно от най-разпознаваемите лица в спорта.

Четвъртата позиция е за Джим Кларк, а легендата Айртон Сена заема пето място, изпреварвайки своя голям съперник Ален Прост.

Особено впечатляващо е присъствието на Макс Верстапен в Топ 10 още по време на активната му кариера. Нидерландецът е поставен на седма позиция – знак, че вече е възприеман като една от най-големите фигури в историята на спорта.

Пълната класация на The Telegraph

1.Хуан Мануел Фанджо
2.Михаел Шумахер
3.Люис Хамилтън
4.Джим Кларк
5.Айртон Сена
6.Ален Прост
7.Макс Верстапен
8.Джаки Стюарт
9.Ники Лауда
10.Алберто Аскари
11.Найджъл Мансел
12.Джак Брабам
13.Себастиан Фетел
14.Стърлинг Мос
15.Фернандо Алонсо
16.Мика Хакинен
17.Нелсън Пикет
18.Нико Розберг
19.Деймън Хил
20.Греъм Хил

