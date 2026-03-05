Седемкратният шампион във Формула 1, Люис Хамилтън, разкри лична страна от живота си, която малко фенове познават – борбата с разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD). В неотдавнашно интервю той сподели, че редът и организацията в дома му са не просто каприз, а почти ритуал.

Лампа, изместена наляво...

„Имам ADHD. Когато се прибера в стаята си, наистина имам нужда да видя всички книги в перфектен ред. И се разочаровам невероятно, когато видя нещо неправилно подредено – като например лампа, изместена наляво“, призна британецът, който този уикенд ще започне втория си сезон във Ф1 в болид на Ферари.

„Придържане“ към определени действия

Това поведение, което много хора биха свързали с обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР), всъщност е характерно за някои прояви на ADHD – трудността да се превключва вниманието и склонността към „придържане“ към определени действия.

Снимка: gettyimages.com

„Прибирам се вкъщи и се разхождам, нагласяйки всичко, преди да седна. Минава цял час и си мисля: „По дяволите, дори не забелязах!“, добавя той.

Внимание към детайла

Тази откровеност хвърля светлина върху подобно разстройство. Високопроизводителните хора като Хамилтън не са просто дисциплинирани – те често използват стратегии и ритуали, за да се справят със своите невидими предизвикателства. В неговия случай това се проявява чрез внимание към детайла, което, макар и натоварващо, му помага да поддържа контрол и фокус в динамичния свят на Формула 1.