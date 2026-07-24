Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Монреал'76 и златните гребла на България Историята на олимпийските шампионки Здравка Йорданова и Светла Оцетова

Датата е 24 юли. Годината - 1976 г. Монреал. Българският трибагреник се вее в чест на Здравка Йорданова и Светла Оцетова, които тъкмо са стъпили на Олимп.

Звездният тандем печели олимпийската титла в дисциплината двойка скул. Възпитаничките на Николай Здравков пресичат финалната права, изпреварвайки с три секунди двойката на ГДР и с пет и половина тандема на СССР.

Пътят към върха е различен за двете легенди.

От леката атлетика до олимпийския връх

Здравка Йорданова започва спортния си път в леката атлетика, след което преминава през баскетболното игрище и посвещава две години на волейбола. Любовта към гребането се ражда благодарение на моряка Стефан Стойков, чиито увлекателни разкази за морето и лодките запалват интереса ѝ към спорта.

Без да има предишен опит, Йорданова започва да посещава тренировки всеки ден. Първи неин треньор е Красимира Жекова. Още при дебюта си при девойките, заедно със своите съотборнички, печели шампионска титла. Скоро след това получава покана да се състезава в четворката под ръководството именно на легендарния Николай Здравков-Бизона. По негово време българското академично гребане постига едни от най-големите си успехи.

Двете се събират в една лодка през 1970-те години по преценка на треньорското ръководство заради индивидуалните им изяви и изключтелния синхрон.



Освен олимпийското злато от Монреал, Йорданова и Оцетова печелят световната титла в Нова Зеландия през 1978 г., както и два сребърни медала от световни първенства през 1977 и 1979 г.

Архитектът, който покори олимпийския връх

Светла Оцетова започва като плувкиня в Спартак, но честите заболявания принуждават лекарите да ѝ забранят да продължи. Именно тогава Красимира Жекова я привлича към академичното гребане. Първите тренировки са трудни, а адаптацията - бавна, но постоянството и упоритата работа се превръщат в основата на бъдещите ѝ успехи.

Успоредно със спорта Оцетова следва архитектура. Самата тя споделя, че защитава дипломната си работа през май 1976 г., а само два месеца по-късно вече е олимпийска шампионка.

След края на състезателната си кариера се утвърждава като един от водещите специалисти в света по проектиране, изграждане и лицензиране на гребни канали. Сред проектите, с които е свързана, са олимпийските съоръжения за Игрите в Барселона'92, Атланта'96, Сидни 2000, Атина 2004 и Пекин 2008.

Оцетова е част от БОК от 1980 г. След дългогодишна работа в Техническата комисия на Международната федерация по гребане, през 2003 година става технически директор на организацията.

Подобно на своята съотборничка, която след края на кариерата си се посвещава на журналистиката, през 2011 г. тя също е отличена с орден „Стара планина“ – I степен за изключително големите си заслуги към Република България.

Автор: Кристияна Христова